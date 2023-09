Moment d’horreur : un avion plonge et s’écrase pendant le sexe, révélant un pilote tueur de cascades devant des invités hurlants

C’est le moment horrible où une fête de révélation du genre au Mexique s’est terminée par une tragédie après qu’un pilote a perdu le contrôle de son avion et s’est écrasé.

Dans une vidéo, on pouvait voir le couple attendu de Sinaloa, au Mexique, souriant et se tenant la main devant une pancarte indiquant « Oh bébé ».

Tout semblait bien se passer lorsque l’avion s’approchait de la fête. Crédit : TWITTER

L’aile de l’avion s’est repliée sur elle-même après avoir laissé tomber la poussière rose Crédit : TWITTER

Un participant à la fête a capturé le moment choquant où l’avion est entré en vrille avant de s’écraser.

Alors que le petit avion approchait, il a relâché rose de la fumée, ce qui signifiait que le couple allait avoir une fille – puis le désastre est arrivé.

Le pilote a semblé tirer l’avion vers le haut lorsque l’aile gauche a soudainement cédé, envoyant l’avion dans une vrille fatale.

Pourtant, les participants à l’événement semblaient ignorer horreur qui s’est produit au-dessus de leurs têtes et a continué à célébrer la révélation du genre.

Des photos ultérieures ont révélé que le pilote de 32 ans, Luis Angel N., gisait dans l’épave de l’avion avant d’être transporté d’urgence à l’hôpital où il est décédé.

L’incident est devenu viral en ligne et les téléspectateurs ont eu des réactions mitigées face à la réponse apparemment négligente des fêtards.

L’un d’eux a déclaré : « La façon dont la caméra s’est tournée vers le couple sans le moindre souci pour le pilote est triste. »

Un autre est intervenu : « Pourquoi doivent-ils faire des révélations de genre aussi extrêmes ces derniers temps ? Pourquoi ne peuvent-ils pas se contenter de quelque chose de simple ? »

Un homme a déclaré : « On dirait qu’il a trop stressé l’avion. Je me demande s’il était au-dessus de la vitesse de manœuvre sécuritaire ? Je déteste voir ça. »

Un utilisateur de Twitter a ajouté : « À quoi ça sert en premier lieu ? Je vois tellement d’accidents et d’incidents qui révèlent le genre. »

En 2021, la révélation du genre d’un couple californien a déclenché un incendie de forêt qui a brûlé plus de 7 000 acres de terre.

L’appareil utilisé pour libérer de la fumée bleue ou rose pour annoncer le sexe d’un bébé attendu serait à l’origine de l’incendie.

Un porte-parole du Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie a déclaré que la famille pourrait être tenue responsable de l’intégralité des coûts liés à l’extinction de l’incendie, qui s’élèvent à des millions de dollars.

Et un futur papa est mort et son frère a été blessé dans une explosion qui aurait eu lieu alors qu’ils construisaient un appareil destiné à être utilisé lors d’une fête de révélation du sexe d’un bébé.

On pouvait voir l’avion foncer vers la terre Crédit : TWITTER

L’aile gauche a semblé s’effondrer après avoir tiré vers le haut Crédit : TWITTER