Moment d’horreur, maman est emportée par la mort en posant pour un cliché au bord de la mer devant ses enfants horrifiés qui crient « maman, maman »

Une MÈRE de trois enfants s’est noyée devant ses enfants horrifiés après avoir été emportée alors qu’elle posait pour le cliché parfait en bord de mer.

Des séquences vidéo montrent Jyoti Sonar, 32 ans, et son mari Mukesh assis sur un rocher sur la célèbre promenade Bandra Bandstand à Mumbai, en Inde.

Quelques instants avant que la catastrophe ne frappe, ils riaient et souriaient Crédit : CEN

Les deux avaient bravé les vagues pour une douce photo Crédit : CEN

Le couple rit et se tient l’un à l’autre alors que la mer les frappe et bien qu’ils soient trempés dans leur sari, leur polo et leur jean, ils refusent de se retirer sur le rivage.

Pourtant, des vagues de plus en plus puissantes viennent éclabousser le rocher sur lequel elles sont perchées alors que plusieurs passants peuvent être vus en train d’observer la scène.

Environ 90 secondes après le début de la séquence, Jyoti et Mukesh plongent dans l’eau après une vague.

Un enfant peut être entendu crier « Maman, maman » plusieurs fois avant la fin du clip.

Alors que son mari a été sauvé par un témoin, Jyoti s’est noyée dans les eaux à marée haute.

Des témoins ont appelé la police après l’incident du 9 juillet et une opération de recherche et de sauvetage a été lancée immédiatement.

Le corps de la femme de 32 ans a été retrouvé 20 heures plus tard le lendemain.

Jyoti a été emmenée à l’hôpital où les médecins l’ont déclarée morte à son arrivée.

Son mari dévasté, Mukesh, a déclaré aux médias locaux : « J’ai fait de mon mieux pour la sauver. Lorsque la quatrième vague nous a frappés par derrière, j’ai perdu l’équilibre et nous avons tous les deux glissé.

Il a ajouté: « Un passant m’a tenu par la jambe pendant que j’attrapais le sari de ma femme mais elle n’a pas pu être sauvée. »

Le père de trois enfants – de Rabale, dans l’État du Maharashtra – a déclaré qu’ils avaient initialement prévu de visiter la plage de Juhu Chowpatty mais qu’ils n’avaient pas été autorisés à entrer en raison de la marée haute.

La famille a alors décidé de passer la journée à Bandra.

Réfléchissant à l’incident traumatisant, Mukesh a déclaré: « Jyoti m’a suivi dans la mer et nous avons commencé à apprécier la sensation de l’eau qui éclabousse nos vêtements.

« Les enfants essayaient également de se déplacer vers nous mais nous les avons restreints car la mer était agitée. »

Il a ajouté : « Nous nous sommes assis sur un rocher et nos enfants, qui nous regardaient de loin, ont commencé à prendre des photos.

« Même si ma prise était serrée, elle a glissé de son sari et a été entraînée dans la mer sous mes yeux. Mes enfants étaient là.

« Ils ont crié à l’aide mais personne ne pouvait rien faire. Je ne sais pas comment ils vont surmonter ce traumatisme. »

Les utilisateurs en ligne ont critiqué les actions du couple et se sont mutuellement avertis de ne pas prendre de tels risques pour des photos parfaites.

Un utilisateur a déclaré: « Cet enfant est celui pour qui je ressens. Les adultes étaient ridicules, maintenant l’enfant souffrira à vie. »

Un autre a ajouté: « La seule personne pour qui je me sens mal, c’est l’enfant. Cela a dû être tellement traumatisant. »

Les deux avaient pris des photos au bord de la mer Crédit : CEN