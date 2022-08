Moment d’horreur, l’homme est encorné par le bébé BULL, le laissant avec une blessure jaillissante alors que le spectateur crie “il saigne à mort”

C’est le moment d’horreur où un homme a été encorné par un bébé taureau devant des centaines de festivaliers en Espagne.

L’homme de 47 ans s’est retrouvé avec une blessure jaillissante après s’être bagarré avec l’animal dans l’arène fermée de Pinoso, près d’Alicante.

L’homme de 47 ans a été poursuivi dans l’arène par le bébé taureau devant une foule immense Crédit : Solarpix

L’animal énervé a renversé le type du pneu et a commencé à le ronger Crédit : Solarpix

Les spectateurs pensaient que l’homme “saignait à mort” après l’affrontement sanglant de samedi.

Il avait théâtralement nargué la bête autour d’un parcours d’obstacles de fortune sur la Costa Blanca, au grand plaisir de la foule.

Mais après que l’homme soit monté sur l’un des pneus géants jonchés dans l’arène, le bébé taureau irrité l’a prévenu.

Alors qu’il gisait impuissant sur le sol, l’homme de 47 ans a été frappé une deuxième fois et rongé par l’énorme bête.

Le type a fait une tentative désespérée pour échapper à la gueule du taureau et a tenté de remonter sur le pneu, avant de s’effondrer au sol.

L’animal s’est ensuite encorné sur la partie supérieure de sa jambe près de son aine alors que les spectateurs hurlaient d’horreur.

Un fêtard dans les images dramatiques pouvait être entendu crier: “Il saigne à mort!”

L’artiste blessé n’a été sauvé que lorsque des spectateurs l’ont emmené et l’ont aidé à se mettre en sécurité lors du festival annuel.

Ils ont courageusement écarté le taureau et ont réalisé que l’artère fémorale de l’homme crachait du sang, avant qu’un bon samaritain n’enveloppe la blessure avec un garrot.

L’homme de 47 ans, originaire de Yecla dans la province voisine de Murcie, est resté mercredi dans un état grave à l’hôpital après avoir subi une intervention chirurgicale d’urgence.

Le maire de Pinoso, Lazaro Azorin, a félicité le membre non identifié du public pour sa rapidité d’esprit.

Le chaos s’est déroulé lors du festival annuel de la Costa Blanca où un homme de 26 ans est décédé après avoir été mutilé par un taureau.

Il a saigné à mort sur une table d’opération d’hôpital après avoir été encorné à la cuisse gauche, souffrant d’une entaille de huit pouces dans des circonstances presque identiques au dernier incident.

Les bébés taureaux peuvent faire beaucoup de dégâts avec leurs cornes bien qu’ils pèsent beaucoup moins que les animaux adultes.

Ils ont entre un an et demi et deux ans. Ils sont connus pour casser les jambes des gens lorsqu’ils les chargent.

Des spectateurs horrifiés se sont précipités à l’aide de l’homme avant qu’un bon samaritain ne lui sauve la vie Crédit : Solarpix