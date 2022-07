Moment d’horreur Les touristes britanniques et américains sont frappés par une avalanche apocalyptique dévalant une montagne isolée lors d’une randonnée

C’est le moment terrifiant où un groupe de touristes britanniques et américains a été frappé par une avalanche apocalyptique lors d’une randonnée au Kirghizistan.

Harry Shimmin, qui a filmé les images extraordinaires, participait à une visite guidée de 10 jours dans les montagnes du Tian Shan lorsqu’un glacier s’est soudainement écrasé sur le flanc d’une falaise.

La vidéo extraordinaire montre d’énormes morceaux de glace qui foncent droit vers les touristes 1 crédit

Un groupe de touristes britanniques et américains a été matraqué par l’avalanche 1 crédit

Le joueur de 27 ans a déclaré avoir entendu le bruit de la glace se fissurer derrière lui avant qu’une masse de neige et de rochers ne commence à dévaler une montagne au loin.

L’incroyable vidéo montre d’énormes morceaux de glace se précipitant droit vers Harry avant qu’il ne soit englouti par l’avalanche alors qu’il s’abrite derrière un rocher.

Il a déclaré: “Nous venions d’atteindre le point le plus élevé du trek et je me suis séparé du groupe pour prendre des photos au sommet d’une colline / d’une falaise.

“Pendant que je prenais des photos, j’ai entendu le bruit d’un craquement profond de la glace derrière moi.”

Harry a admis qu’il aurait été judicieux de se mettre immédiatement à l’abri – mais il a dit qu’il s’était d’abord senti “en contrôle”.

Pourtant, à mesure que l’avalanche se rapprochait, il a dit qu’il devenait plus difficile de respirer.

“Quand la neige a commencé à tomber et qu’il est devenu sombre et difficile à respirer, j’étais en train de le briquer et j’ai pensé que je pourrais mourir”, a-t-il déclaré.

“Derrière le rocher, c’était comme être à l’intérieur d’un blizzard. Une fois que c’était fini, la montée d’adrénaline m’a frappé durement.”

Le groupe de randonneurs a miraculeusement échappé à l’horreur avec juste des coupures et des ecchymoses.

“Je n’étais couvert que d’une petite couche de neige, sans une égratignure,” dit Harry.

“Je savais que le reste du groupe était plus éloigné de l’avalanche, donc ça devrait aller.

“Quand je les ai rejoints, j’ai pu voir qu’ils étaient tous sains et saufs, même si l’un d’eux s’était gravement coupé au genou.

“Un autre était tombé de cheval et avait subi de légères contusions.

“Tout le groupe riait et pleurait, heureux d’être en vie. Ce n’est que plus tard que nous avons réalisé à quel point nous avions eu de la chance.

“Si nous avions marché cinq minutes de plus dans notre randonnée, nous serions tous morts.”

Les montagnes du Tian Shan chevauchent le sud-est du Kirghizistan et sa frontière nord-est avec la Chine.

Harry, qui détient le record du monde Guinness du plus grand nombre de backflips lors d’un saut en parachute, a déclaré à news.com.au : “Quand il se dirigeait vers moi, je pensais à quelques choses.

“Au départ, je me concentrais sur le fait d’essayer d’obtenir une bonne vidéo.

“Je ne m’attendais pas vraiment à ce qu’il se rapproche autant qu’il l’a fait, mais quand il est arrivé sur la première colline, je savais qu’il n’y avait nulle part où courir parce que j’étais au bord d’une falaise, et que partir de là où j’étais serait être plus dangereux.

“Quand il est arrivé sur la deuxième colline, j’ai su que je devais utiliser la couverture juste à côté de moi.

“De manière embarrassante, l’une des principales pensées dans ma tête était quelque chose comme:” Je déteste quand les gens ne peuvent pas filmer correctement les avalanches, je vais leur montrer comment c’est fait “, c’est à ce moment-là que j’ai décidé de prendre le gros risque de déménager si tard.”

Le jeune aventurier a déclaré que les guides n’avaient jamais vu une telle avalanche.

Cela survient après qu’au moins six personnes ont été tuées après qu’une avalanche a frappé les Alpes italiennes.