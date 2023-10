Moment d’horreur : les grands-parents sautent d’un appartement en feu après qu’une « fille de 11 ans ait été surprise en train de chercher de la sorcellerie sur Google et ait mis le feu à sa maison »

C’est le moment choquant où les grands-parents d’une jeune fille ont sauté d’une fenêtre du troisième étage après qu’elle aurait mis le feu à l’appartement pour se venger de la confiscation de son téléphone.

Les images bizarres montrent le couple se jetant par la fenêtre de leur appartement en feu situé à Ipanema, au Brésil.

Une grand-mère et un grand-père ont été forcés de se jeter de leur appartement en feu après que leur petite-fille ait allumé un incendie. Crédit : CEN

Ils se sont jetés par la fenêtre du troisième étage Crédit : CEN

Le clip montre d’abord la femme de 53 ans grimpant par une fenêtre du troisième étage pour échapper à l’incendie déclenché par sa petite-fille de 11 ans, après que son téléphone lui ait été confisqué.

On peut ensuite la voir tomber du cadre de la fenêtre alors qu’elle atterrit sur un ensemble de matelas posés par ses voisins et des agents de la police militaire le 14 octobre.

On peut alors voir son mari, âgé de 70 ans, faire de même quelques secondes plus tard.

La police militaire brésilienne a révélé que l’enfant vivait avec ses grands-parents au moment de cet incident choquant.

Mais la grand-mère aurait interdit à la jeune fille d’utiliser le téléphone portable parce qu’elle avait trouvé des recherches effrayantes liées à la sorcellerie dans l’historique de son navigateur.

Après qu’on lui ait confisqué son téléphone, la jeune fille aurait piqué une crise de colère et aurait mis le feu au canapé du salon pendant que ses grands-parents, inconscients, se reposaient dans leur chambre.

Elle leur a dit qu’elle irait au terrain de jeu et a dévalé les escaliers, verrouillant leur chambre de l’extérieur après avoir allumé le meuble.

Les médias locaux ont révélé que l’incendie s’était propagé à un rythme rapide.

Lorsque les grands-parents se sont réveillés avec l’épaisse fumée, ils ont réalisé qu’ils étaient coincés à l’intérieur de la pièce sans aucune issue.

Les pompiers et les équipes du service mobile d’assistance d’urgence se sont précipités sur les lieux après avoir été alertés.

La grand-mère aurait été emmenée à l’hôpital régional Antonio Dias après avoir souffert de graves douleurs aux jambes et à la poitrine dues à un empoisonnement par la fumée.

Pendant ce temps, l’état du grand-père reste stable.

La jeune fille est actuellement sous la garde de sa mère, mais il n’a pas été révélé où elle se trouvait au moment où l’incendie s’est déclaré.

L’enfant avait de fréquentes sautes d’humeur, selon les rapports locaux.

La police civile enquête actuellement sur cette affaire.

Cela survient après qu’un écolier de 12 ans ait été incendié par deux garçons plus âgés qui lui avaient demandé s’il voulait voir un tour de magie l’année dernière.

Le jeune garçon a été grièvement blessé lors de l’agression et la police a lancé un appel à témoins.

Un garçon de 15 ans a été accusé d’avoir intentionnellement incendié une maison qui a tué sa sœur de 10 ans le dimanche de Pâques de l’année dernière.

Les enquêteurs ont déterminé qu’il s’agissait d’un incendie criminel et intentionnel et ont arrêté le garçon, qui a été accusé de meurtre intentionnel, de meurtre criminel et d’incendie criminel.

Et un garçon de neuf ans a également été accusé d’avoir brûlé vif cinq membres de sa famille, dont trois enfants, dans un incendie d’horreur dans une maison en 2019.

L’enfant fait face à cinq chefs d’accusation de meurtre au premier degré pour avoir prétendument déclenché l’incendie le 6 avril au Timberline Mobile Home Park, près de Goodfield, à environ 150 miles au sud-ouest de Chicago.