Moment d’horreur, le propriétaire du pub piétine brutalement la tête du parieur et enfonce la femme dans le mur dans une rage ivre écœurante

C’est le moment d’horreur où un propriétaire de pub piétine brutalement la tête d’un parieur et pousse une femme contre un mur dans une rage ivre écœurante.

John Quinlan, 59 ans, s’est vu interdire à vie de diriger un pub à la suite de l’altercation, qui a blessé gravement deux personnes à l’hôpital.

John Quinlan a sauvagement battu deux clients devant son bar de Sydney en octobre 2019 Crédit: Neuf Nouvelles

Le propriétaire du pub australien a été interdit à vie de posséder ou de gérer un pub Crédit: Neuf Nouvelles

Quinn est entré dans une rage ivre et a traîné ses victimes dans un escalier Crédit: Neuf Nouvelles

Le propriétaire du club australien avait beaucoup bu avec les deux victimes dans son pub JD’s Bar and Grill à Sydney le 13 octobre 2019, lorsqu’il a soudainement craqué et est entré dans une rage ivre.

Des images accablantes de vidéosurveillance montrent un Quinlan maniaque transportant l’homme et la femme en bas avant de les frapper et de les pousser dans la cage d’escalier.

À un moment donné, on voit l’homme de 59 ans traîner l’une des victimes sur le sol avant de s’arrêter sur la tête et de lui donner des coups de pied au ventre.

Tous deux ont été transportés à l’hôpital dans un état grave. L’homme a été blessé aux côtes et au visage.

Philip Crawford, de l’Independent Liquor and Gaming Authority, a déclaré: “Pour une raison quelconque, une altercation s’est produite et M. Quinlan a été agressé pendant 15 minutes de manière très vicieuse et indisciplinée au point qu’ils ont été grièvement blessés et ont dû être hospitalisés.”

Quinlan a depuis été reconnu coupable de deux chefs d’agression causant des lésions corporelles réelles et a reçu une ordonnance d’éloignement de deux ans et une ordonnance de service communautaire intensif de 200 heures.

Crawford a déclaré: “Il est clair que la communauté ne tolérera aucun titulaire de licence prédisposé à ce type de comportement et le régulateur non plus.

“Il est hors de l’industrie, mais une interdiction à vie fera en sorte qu’il ne revienne pas.”

Entre juillet 2018 et octobre 2019, Quinlan a reçu huit avis de sanction de la part des flics pour violation de la condition de permis d’alcool de son site.

Il ne travaille plus ou ne possède plus le JD’s Bar and Grill.