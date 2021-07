Moment d’horreur, le géant RAT est aperçu en train de grimper sur les étagères du supermarché Aldi

C’est le moment horrible où un client aperçoit un rat géant qui grimpe sur les étagères d’un supermarché Aldi.

L’énorme rongeur a été vu en train de grimper sur une balustrade en métal à côté de packs d’eau et se dirigeait vers des boîtes de boissons gazeuses, sans être dérangé.

Un énorme rat a été aperçu en train de grimper sur des étagères Crédit : @caity.potaty

L’incident dégoûtant a eu lieu dans un magasin Aldi en Australie alors que des clients inconscients continuaient leurs achats.

Une vidéo montrant le rat est devenue virale avec plus de 2 millions de vues après qu’une femme appelée Caity l’a publiée sur son compte TikTok @caity.potaty .

L’utilisateur de TikTok a sous-titré le message » Oh hell no » et a ajouté » Last special at Aldi » dans la vidéo.

Plus tard, elle a même ajouté le thème musical de Mission Impossible après qu’un autre TikToker ait suggéré « Il a besoin de la musique de Mission Impossible ».

Caity a déclaré à Daily Mail Australia qu’elle avait informé un employé d’Aldi qui avait ensuite tenté d’attraper le rongeur.

Elle a ajouté qu’elle était partie peu de temps après et qu’elle ne pouvait donc pas confirmer si l’employée avait réussi.

Certains utilisateurs de TikTok ont ​​été horrifiés tandis que d’autres ont trouvé l’incident amusant.

L’un d’eux a dit : »Il est juste en train d’acheter de la panique, laissez-le tranquille. »

L’incident a eu lieu dans un magasin Aldi en Australie

Un autre a dit : »Il va aussi chercher le papier toilette ? »

Quelqu’un a commenté »Remi essaie juste d’obtenir son safran. »

« Il essaie juste de trouver de la pizza pour ses enfants », a déclaré un autre utilisateur.