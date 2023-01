Moment d’horreur La Russie “détruit complètement” une ville ukrainienne en première ligne à l’aide de bombes à thermite qui fondent la chair

C’est le moment d’horreur où la Russie a semblé tirer une pluie de bombes à thermite fondantes sur une ville tenue par les Ukrainiens.

Le ciel au-dessus de Mar’inka était illuminé par la sinistre pluie du mélange chimique tueur dans la vidéo de choc.

Le clip déchirant montre des bombes à thermite fondantes qui se déversent sur Mar’inka Crédit : Twitter

La ville, à laquelle les troupes ukrainiennes se sont bravement accrochées, a été aspergée de la concoction mortelle Crédit : Twitter

Les Ukrainiens disent qu’il ne reste plus rien de l’ancienne glorieuse Mar’inka Crédit : Flash d’information

La ville de la région de Donetsk aurait été “complètement détruite” lors de la dernière attaque désespérée de Vladimir Poutine.

On pense que les forces russes se disputaient la vengeance après que de courageux Ukrainiens aient réussi à l’emporter sur leurs avances.

Leur défaite embarrassante à Mar’inka l’année dernière les a amenés à recourir à des tactiques acharnées pour mettre la ville à genoux.

Des images choquantes partagées sur Twitter par des sources du renseignement ont montré 18 secondes de terreur s’abattant sur la ville.

La thermite étincelante et brûlante illumine le ciel nocturne alors qu’elle inonde Mar’inka de cette concoction mortelle.

La substance terrifiante est un mélange de poudre métallique et d’oxyde métallique utilisé dans la fabrication de bombes incendiaires.

Il brûle à des températures supérieures à 2 400 °C – étant si chaud qu’il peut brûler l’acier et le béton.

Et s’il entre en contact avec de la chair humaine, il peut fondre jusqu’à l’os.

On pense qu’il a été lancé au-dessus de la ville épuisée par les hommes de main de Poutine à l’aide de roquettes incendiaires de 122 mm 9M22S.

Des journalistes ukrainiens respectés ont également partagé les images sur les réseaux sociaux tout en condamnant la manœuvre impitoyable.

L’un d’eux a affirmé qu’il ne restait “littéralement plus rien” à Mar’inka après que la ville ait été bombardée de bombardements.

“Chaque maison est tellement endommagée qu’elle ne peut pas être réparée”, ont-ils déclaré.

“La Russie semble maintenant détruire jusqu’au dernier morceau (à l’intérieur) pour revendiquer la victoire sur certaines ruines. Munitions incendiaires. Crimes de guerre.”

Human Rights Watch a précédemment averti que l’arme mortelle pouvait causer des brûlures extrêmement douloureuses sur la peau humaine et entraîner des problèmes respiratoires.

L’utilisation de bombes est très dangereuse car leur large portée signifie qu’elles ne peuvent pas être contenues sur le champ de bataille – et ses effets pourraient toucher des civils.

Les armes meurtrières étaient auparavant utilisées par les Alliés et les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment lors du bombardement de Dresde en février 1945.

Des bombes explosives et des engins incendiaires ont été largués sur la ville, tuant environ 25 000 personnes.

L’utilisation de la thermite comme arme incendiaire est aujourd’hui considérée comme un crime de guerre.

Son utilisation a été interdite par le troisième protocole de la Convention des Nations Unies sur les armes classiques de 1980 à Genève.

Ce n’est pas la première fois que Vladimir Poutine est accusé de s’être tourné vers cette substance dangereuse pour sauver la face dans son invasion malade.

Des images sont apparues en septembre de l’année dernière d’une attaque similaire contre le village d’Ozerne dans la région de Donetsk, qui avait été libéré par l’Ukraine.

Il est intervenu après un précédent attentat à la thermite sur Mar’inka en août qui a été filmé, ainsi qu’un autre en mai 2022.

La Russie aurait également utilisé des bombes au phosphore dans ses efforts pour prendre le contrôle de l’aciérie Azovstal de Marioupol.

La nation assoiffée de sang a tendu une embuscade à l’Ukraine avec une série de frappes massives au cours de la nouvelle année.

Les troupes malades de Poutine ont même griffonné par moquerie un message festif sur un drone kamikaze envoyé s’écraser sur Kyiv.

Mais l’Ukraine a riposté et a réussi à anéantir des centaines de soldats ennemis lors de la diffusion du discours annuel du président.

Les chefs du Kremlin ont admis qu’au moins 89 soldats avaient été tués dans la frappe, qui s’est produite juste après minuit le jour de l’An.

Cela rend d’autant plus déroutant l’ordre farfelu du dirigeant russe pour un cessez-le-feu de 36 heures sur la ligne de front ukrainienne.

Il a chargé son ministre de la Défense, Sergei Shoigu, d’introduire un régime de cessez-le-feu sur toute la ligne de contact de 12h00 le 6 janvier à 24h00 le 7 janvier, a rapporté le Kremlin.

Le cessez-le-feu coïncidera avec les célébrations de Noël orthodoxes qui ont traditionnellement lieu le 7 janvier.

Choïgou a appelé l’Ukraine à refléter le cessez-le-feu et à permettre aux combattants d’assister aux services de Noël pendant la pause.

Mais l’Ukraine a riposté à “l’hypocrite” Vlad avec une réponse brutale.

Sur Twitter, le conseiller du président Zelensky, Mykhailo Podolyak, a écrit : “Premièrement. L’Ukraine n’attaque pas de territoire étranger et ne tue pas la population civile, comme le fait la Russie.

“L’Ukraine ne détruit que les membres de l’armée d’occupation sur son territoire… Deuxièmement.

“La Fédération de Russie doit quitter les territoires occupés – ce n’est qu’alors qu’une “trêve temporaire” commencera.

“Laissez l’hypocrisie à vous-même…”

Il n’est pas clair si la Russie maintiendra la pause proposée dans les combats.

On craint que le cessez-le-feu ne soit une tentative de Vlad de rassembler plus de troupes et de déplacer son équipement militaire en Biélorussie.

On pense que la Russie se bat pour se venger après avoir été vaincue par l’Ukraine à Mar’inka Crédit : Getty

Thermite peut horriblement fondre à travers la chair humaine jusqu’à l’os Crédit : AFP