Moment d’horreur, des voyous battent un jeune homme dans la rue Scots alors que la victime se retrouve avec une «jambe cassée»

C’est le moment d’horreur où un homme a dû être hospitalisé après avoir été battu dans la rue par trois voyous.

L’incident écœurant s’est produit dans un parking de Scholar’s Gate à East Kilbride, dans le Lanarkshire, à quelques mètres d’une crèche, d’une maison de soins et d’un pub.

Un homme a été attaqué par trois voyous dans une rue d’East Kilbride

L’homme sans défense s’est plaint d’avoir une jambe cassée

Les flics chassent les agresseurs

Le Scottish Sun comprend que l’homme a dû être opéré d’urgence après s’être plaint d’une jambe cassée lors de l’assaut incessant.

Des images ont émergé de trois brutes allongées sur l’homme impuissant de 21 ans.

Dans le clip, les voyous le piétinent, lui donnent des coups de pied et de poing.

À un moment donné, il grimpe sur ses pieds avant d’être jeté à terre par l’un des voyous.

Une voiture passe à côté et klaxonne mais l’attaque continue.

On peut entendre l’homme blessé implorer à plusieurs reprises: « Arrête ça, ma jambe est cassée. »

Il ajoute: « Tu m’as, ma jambe est vraiment cassée. »

L’attaque s’est produite vers 19 heures le 30 avril, près de la garderie Little Scholars, de la maison de retraite Thistle House et du bar et restaurant Whitehills Farm.

Plus tôt dans la journée, la Old Firm avait disputé la demi-finale de la Coupe d’Écosse à Hampden.

La police a lancé une enquête sur l’agression et lance un appel à témoins alors que les enquêtes des agents se poursuivent.

L’agent-détective Frank Donaghy a déclaré: «Nos enquêtes sur cet incident sont en cours. Nous comprenons qu’il y avait d’autres personnes dans la région à l’époque qui ont peut-être été témoins de cette perturbation.

« Nous exhortons toute personne susceptible d’avoir des informations à nous contacter.

« Vous pouvez appeler le 101, en citant la référence 3141 du 30 avril, ou vous pouvez contacter Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111. »

