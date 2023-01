Moment dévastateur, un hors-bord s’écrase sur une bouée à 40 mph – tuant une fille de 15 ans alors que sa famille tentait désespérément de l’aider

C’est le moment dévastateur où un hors-bord s’est écrasé sur une bouée à 40 mph – tuant une écolière dont la famille a désespérément essayé de l’aider.

Le fracas d’horreur a jeté les passagers par-dessus bord, les a laissés avec des os brisés et a tragiquement tué Emily Lewis.

Emily Lewis a été tuée dans un horrible accident de hors-bord à Southampton Crédit : PA

Des images choquantes ont capturé le moment où le bateau gonflable rigide (RIB) est entré en collision avec la bouée 1 crédit

Le jeune de 15 ans est décédé à l’hôpital après avoir subi des blessures thoraciques catastrophiques.

Michael Lawrence, très expérimenté et qualifié, est accusé d’avoir pris des risques de manière imprudente en effectuant des cascades audacieuses avant de s’enfoncer dans l’énorme bouée métallique à 36,6 nœuds – 42,2 mph.

Dans une vidéo de 57 secondes, présentée aujourd’hui à un jury à Winchester Crown Court, on peut voir le bateau gonflable rigide (RIB) accélérer vers la bouée.

Le clip montre ensuite le moment d’horreur où le navire entre en collision avec lui, jetant des passagers par-dessus bord.

Immédiatement après l’accident, la femme anonyme enregistrant l’incident peut être entendue en disant: “Oh mon Dieu, il y a des gens dans l’eau.”

Un autre bateau apparaît alors pour venir en aide au bateau.

Plus tard, elle dit: “J’espère qu’ils vont bien, ils ont littéralement été jetés à l’avant.”

L’horrible fracas s’est produit sur Southampton Water vers 10 heures du matin le 22 août 2020.

Emily, qui était à bord du bateau avec sa mère Nikki, son père Simon et sa sœur aînée Amy, alors âgée de 18 ans, faisait partie des 11 personnes transportées à l’hôpital après l’accident.

Lawrence, 55 ans, est jugé pour homicide involontaire, aux côtés du propriétaire de Seadogz Rib Charter Ltd, Michael Howley, 52 ans, qui fait également face à une accusation de sécurité.

La mère au cœur brisé d’Emily, Nikki Lewis, a déclaré au tribunal aujourd’hui que Lawrence n’avait “rien fait pour aider” sa fille mourante alors qu’elle devenait “bleue” alors qu’elle était allongée sur le sol du bateau.

Le tribunal a également appris qu’immédiatement après le fracas, Lawrence a affirmé qu’un masque Covid avait explosé et bloqué sa vision – bien que les jurés aient entendu dire qu’il avait plus tard changé cette histoire pour dire qu’il souffrait d’une perte de vision.

L’officier de marine Duncan Christie – qui a de l’expérience dans la conduite de navires Seadogz – a déclaré aux jurés que Lawrence était “très affligé et paniqué” lorsqu’il s’est rendu sur les lieux.

M. Christie, qui connaît Lawrence depuis 1996 après avoir travaillé ensemble “sur les canots de sauvetage” jusqu’en 2012, a convenu qu’il était “une paire de mains sûres” et qu’il “s’appuierait” sur lui dans des missions de sauvetage en tant que deuxième barreur.

‘SKIPPER CONSCIENTS’

Lorsque M. Christie est arrivé sur les lieux, il a déclaré au tribunal : “[Lawrence] semblait très affligé et paniqué.

“Il a dit qu’un masque Covid était monté sur son visage – la seule chose qu’il a dite, c’est que le vent l’avait soufflé et lui avait couvert les yeux après avoir contourné le ferry.”

Le tribunal a appris que Lawrence avait reçu une lettre de remerciements d’un haut responsable de la RNLI après son rôle de commandant sur place en juillet 2010 dans une recherche approfondie d’un passager de ferry disparu.

Jamie McLeod, qui travaillait avec M. Christie ce matin-là et a aidé à soigner Emily, a déclaré au tribunal que Lawrence “à plusieurs reprises” a déclaré que la raison de l’accident était le vent soufflant sur le masque facial.

M. McLeod a déclaré: “Il a dit que le masque facial avait soufflé sur ses yeux et obscurci sa vision, il ne pouvait donc pas voir la bouée.”

Lorsqu’on lui a demandé combien de fois Lawrence a donné la raison, il a répondu: “C’était un nombre répété de fois.”

Alors que lui et M. Christie ramenaient Lawrence sur la terre ferme, les jurés ont entendu M. McLeod remarquer une visière de casque détachée qui “avait l’air d’avoir été retirée à la hâte”.

M. McLeod a déclaré qu’ayant connu Lawrence pendant six ans, il le considérait comme un “skipper professionnel et consciencieux”.

L’ambulancier paramédical Megan Hunt, qui s’est rendu à la marina d’Ocean Village dans une ambulance après l’incident, a raconté M. Lawrence expliquant ce qui avait “obscurci sa vision”.

“FRAPPER UN MUR DE BRIQUE”

Elle a déclaré: “M. Lawrence m’a dit qu’il conduisait le bateau et que le vent lui a soufflé au visage et a soufflé sa visière et son masque facial, obstruant ses yeux.

« Au moment où il a tout remis en place, la bouée était trop proche et il n’a pas eu le temps de faire demi-tour.

Mlle Hunt a déclaré que Lawrence était “clairement sous le choc, émotif et avait la tête entre les mains”, avait vomi et s’était blessé au genou lors de la collision.

Le tribunal a également entendu un marin, sur l’eau au même moment, qui était « alarmé » par ce qui se déroulait devant lui alors que le navire se rapprochait « de plus en plus » de la bouée.

Dans une déclaration lue au tribunal, les jurés ont entendu qu’il y avait “beaucoup de bruit” lorsque la proue a eu un impact et que des personnes ont été “relevées” et par-dessus bord.

Le tribunal a entendu des passagers du hors-bord décrire le fait d’avoir percuté la bouée comme “frapper un mur de briques”.

Les jurés ont entendu un passager dire qu’ils étaient “effrayés” par le skipper de Michael Lawrence et qu’il “l’a enjambée” et lui a “donné des coups de pied” alors qu’elle était allongée sur le sol du semi-rigide après l’accident.

Lawrence, de Blackfield dans la New Forest, Hants, nie l’homicide involontaire coupable par négligence grave, le défaut de maintenir une surveillance appropriée en tant que maître du bateau et le défaut de procéder à une vitesse de sécurité lors de la conduite du bateau.

Le propriétaire de Seadogz Rib Charter Ltd, Michael Howley, 52 ans, est également jugé face à une accusation de sécurité.

Howley, de Hordle, New Forest, nie “n’avoir pas pris toutes les mesures raisonnables pour sécuriser le bateau exploité de manière sûre”.

Le procès se poursuit.