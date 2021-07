Moment désespéré, le père de Rylee Goodrich, 18 ans, victime de la fusillade de « Purge », crie au suspect devant le tribunal

C’est le moment où le père désespéré de Rylee Goodrich, 18 ans, victime présumée de la fusillade de « Purge », a crié après son meurtrier présumé devant le tribunal.

Le père au cœur brisé de l’adolescent a crié « regarde-moi frère, regarde-moi, regarde-moi » au tireur présumé Joseph Jimenez, 20 ans, en Californie.

Le moment où le tueur présumé Joseph Jimenez s’est tourné vers le père de Rylee Goodrich au tribunal Crédit : ABC7

Le père au cœur brisé de la victime Rylee Goodrich, ci-dessus, a crié après son meurtrier présumé Crédit : Instagram

Dans des scènes émouvantes au tribunal, David Goodrich a crié et pleuré alors que Jimenez était emmené du complexe judiciaire de Riverside.

Il a crié: « Hé, regarde-moi, mon frère! » Regardez-moi! Regarde-moi, mec! » avant de sangloter et de tomber dans les bras d’un pote.

L’homme soupçonné d’avoir tiré sur deux personnes, en tuant une, à l’intérieur d’un cinéma du sud de la Californie a été inculpé de meurtre et de tentative de meurtre, ont annoncé vendredi les procureurs.

Rylee Goodrich, 18 ans, et Anthony Barajas, 19 ans, ont été retrouvés lundi soir par des employés après une projection à 21h35 de The Forever Purge à Corona.

Les deux adolescents avaient reçu une balle dans la tête.

Hier, lorsque Jimenez a comparu pour la première fois devant la Cour supérieure du comté de Riverside, le « père angoissé » de Rylee a éclaté en sanglots, a rapporté ABC7.

Le meurtrier présumé est emprisonné depuis son arrestation à El Cerrito mardi.

Il n’a pas plaidé coupable et sa mise en accusation s’est poursuivie jusqu’au 5 août, alors qu’il était détenu sous caution de 2 millions de dollars.

Hé, regarde-moi, mon frère ! Regardez-moi! Regarde-moi, mec ! Dave Goodrich, le père de la victime

Mais après avoir été informé de la décision de rester en détention, le père de Rylee Goodrich lui a crié à travers la salle d’audience alors qu’il quittait les quais.

Bien que la vidéo du moment ne montre pas son père, on peut clairement l’entendre lui crier de « regarde-moi, mon frère ».

Jimenez masqué, vêtu d’une salopette de prison orange avec un lettrage disant « Riv County Jail 3X » dans le dos, se retourne – sans expression – et regarde directement son père au cœur brisé avant de quitter la salle d’audience pour sa cellule.

Il semble également surveiller le reste de la pièce avant d’être conduit par la sécurité.

Le bureau du procureur du comté de Riverside a inculpé Jimenez de meurtre et de tentative de meurtre et d’utilisation d’une arme à feu pour causer la mort et des blessures.

PREMIÈRE DATE AU THÉÂTRE

Les allégations portées contre Jimenez incluent également des blessures corporelles graves et l’utilisation personnelle d’une arme à feu causant des blessures corporelles graves.

Les procureurs ont également déposé une allégation de circonstance spéciale d’attente.

Jimenez est actuellement détenu sans caution après avoir prétendument pris d’assaut le cinéma Regal Edwards Corona Crossings et tiré sur Goodrich et Anthony Barajas, 19 ans, lundi soir.

Goodrich a été déclaré mort sur les lieux et Barajas, qui reste sous assistance respiratoire, a été grièvement blessé.

Goodrich, une pom-pom girl, aurait eu un premier rendez-vous avec Barajas, un influenceur de TikTok.

David Goodrich a déclaré plus tôt que sa fille « n’avait même jamais eu une chance » après que Jimenez lui aurait tiré dessus à bout portant.

Rylee envoyait un texto à sa mère pour lui dire que le film était ennuyeux quelques minutes avant d’être tuée par le suspect.

« Il lui a tiré dessus à bout portant derrière la tête », a déclaré la femme de 43 ans à DailyMail.com.

Elle a envoyé un texto à ma femme à quel point le film était ennuyeux et stupide. David Goodrich

David a ajouté que Brajas avait réussi à faire une embardée après avoir entendu le premier coup de feu avec la deuxième balle le touchant dans l’œil.

Le tir n’a pas tué l’influenceur mais l’a laissé dans un état critique.

« Puis il a tiré sur son nouveau petit ami derrière sa tête.

« Il a pu tressaillir alors il a traversé son œil, il a donc pu survivre », a déclaré David, qui travaille comme détective privé.

Il a décrit Brajas comme un « garçon doux et doux ».

Selon la police de Corona, seuls six billets ont été vendus pour cette projection en salle.

Barajas aurait été déclaré en état de mort cérébrale à la suite de la fusillade.

La police a placé Jimenez en garde à vue alors qu’il purgeait un mandat de perquisition à sa résidence présumée juste à l’extérieur des limites de la ville de Corona.

Au cours de leur raid, les flics ont trouvé une arme de poing du même calibre que l’arme qui aurait été utilisée dans le double tir.

Les autorités s’efforcent toujours de trouver un motif.

Il ne semble pas y avoir de lien entre les victimes et Jimenez, le bureau du procureur de district déclarant qu’ils pensaient que l’attaque était aléatoire.

Les détectives de la police de Corona ont identifié Jimenez comme suspect et l’ont arrêté Crédit : Splash