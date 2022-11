Moment des boules de Noël géantes plus grandes que les voitures roulent dans la rue de Londres après que des vents violents les ont abattues

C’est le moment incroyable où des boules de Noël géantes plus grosses que des voitures roulent dans une rue de Londres après avoir été renversées par des vents violents.

Les énormes boules argentées et blanches d’une exposition festive ont semé le chaos sur Tottenham Court Road à Londres après avoir roulé dans la circulation.

Les boules de Noël géantes ont rebondi dans la rue après que de fortes rafales les aient fait tomber Crédit : TikTok/@teeblund

Les automobilistes se sont déplacés pour les éviter Crédit : TikTok/@teeblund

Une décoration de Noël géante a heurté un lampadaire alors qu’elle s’éloignait Crédit : TikTok/@teeblund

Les images montrent les décorations de Noël roulant dans la rue à cause des vents violents, alors que les voitures qui passent tournent pour les éviter.

On heurte un lampadaire avant de s’enfuir sur la route avant de s’arrêter près d’un arbre.

On pense que le spectacle surréaliste a eu lieu la nuit dernière avec les balles emportées par de fortes rafales.

Des images montrent également des arcs métalliques géants soufflés contre le trottoir, les automobilistes ralentissant pour éviter ces objets.

Le moment incroyable est survenu à la veille de l’allumage annuel des lumières de Noël d’Oxford Street, qui attire des milliers de visiteurs dans la capitale.

On pense que les ornements ont été maîtrisés peu de temps après.

Cela survient alors que les Britanniques ont fait face au chaos des voyages aujourd’hui après que la tempête Claudio a battu le Royaume-Uni avec des vents de 70 mph pendant la nuit.

La plupart des régions d’Angleterre et du Pays de Galles ont été touchées par des conditions humides et venteuses aujourd’hui, alors que la pluie battante a fait dérailler les navetteurs et causé des ravages.

La tempête Claudio a semé le chaos dans tout le pays, l’une des extrémités de l’emblématique West Pier de Brighton s’effondrant même en raison du temps sauvage.

Alors que des automobilistes ont été capturés luttant pour naviguer à travers les inondations soudaines près de Poole, Dorset avec des véhicules risquant d’être submergés.

Des centaines de maisons ont été plongées dans le noir pendant la nuit alors que la puissante tempête continue de frapper le Royaume-Uni avec des coups de vent hurlants et des pluies battantes.

Le Met Office a mis en place des avertissements météorologiques jaunes qui dureront jusqu’à mercredi.

Les prévisionnistes ont mis en garde contre d’autres perturbations potentielles des voyages et des inondations à venir demain.