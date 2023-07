Moment dégoûtant, un vil propriétaire de chien frappe un chiot sans défense dans la tête après l’avoir tiré en laisse

C’est le moment dégoûtant où un ignoble propriétaire de chien frappe un chiot sans défense à la tête après l’avoir tiré en laisse.

L’attaque vicieuse a été filmée et a maintenant été partagée en ligne, provoquant l’indignation – et une enquête de la RSPCA.

Un propriétaire de chien a été filmé en train de frapper à plusieurs reprises son animal de compagnie sur la tête Crédit : Instagram

Le court clip montrant l’homme frappant plusieurs fois sa race de bouledogue au visage a été publié sur Instagram par Faron Paul.

Il a dit à ses 111 000 abonnés : « NOMMER ET HONTE et faites-le empêcher de posséder des chiens.

« S’il le fait au grand jour en public, imaginez à huis clos.

« Il a dit : ‘Je n’en veux pas.’ Je ne pense pas que le chiot le veuille non plus. »

Vendredi, les images d’abus dégoûtantes ont été prises sur une caméra de sonnette dans le district de Hanwell à Stoke-on-Trent dans le Staffordshire.

On entend l’homme crier au chien quand il s’arrête de marcher, « Non, allez, viens ici » – puis tirer l’animal vers lui, le frapper plusieurs fois et le traîner le long de la route.

On peut alors voir l’homme marcher dans la direction opposée tout en portant le chien en disant: « Il peut se faire foutre. »

Les commentaires postés en réponse à la vidéo incluaient « Comportement dégoûtant – ce pauvre chien » et « Comment quelqu’un peut-il faire ça à un petit chiot minuscule qui est si nouveau dans le monde? »

La RSPCA a maintenant confirmé qu’elle enquêtait sur l’attaque.

L’organisme de bienfaisance pour la protection des animaux a déclaré: « Nous en sommes conscients et nous y examinons. En tant que tel, nous ne sommes pas en mesure de commenter davantage pour le moment.

« Nous sommes reconnaissants aux personnes qui nous signalent des souffrances animales présumées et nous tenons à rassurer les personnes sur lesquelles nous allons toujours enquêter et, si nécessaire, enquêter sur toute plainte qui nous est adressée concernant le bien-être des animaux. »

En novembre dernier, la RSPCA a sauvé un chien après que des images déchirantes soient apparues en ligne d’une femme le traînant le long de la route derrière son scooter de mobilité à Erdington, Birmingham.

L’organisme de bienfaisance a précédemment révélé les endroits les plus étranges où ils ont sauvé des animaux piégés.

Le centre d’appels national de la RSPCA reçoit chaque jour des milliers d’appels signalant la maltraitance des animaux.

Le propriétaire a été vu en train de réprimander son chien avant de tirer sa laisse et de le frapper sur la tête Crédit : Instagram