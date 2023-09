Moment dégoûtant : un passager d’avion assis derrière une femme pose ses pieds « malodorants et sales » sur son accoudoir pendant le vol

C’est le moment dégoûtant où un passager d’un avion assis derrière une femme pose ses pieds « malodorants et sales » sur son accoudoir pendant un vol.

Pornpreeya Keng, 27 ans, a embarqué sur un vol low-cost de Vietnam Airlines depuis l’aéroport international Suvarnabhumi de Bangkok pour un voyage à Ho Chi Minh-Ville au Vietnam.

Mais alors qu’elle s’installait dans son siège pour profiter de la vue par la fenêtre, une odeur nauséabonde lui irrita soudain le nez. Lorsqu’elle baissa les yeux, elle vit la source de cette odeur répugnante. Le pied nu d’un homme passait à travers l’espace et s’appuyait sur son accoudoir.

Des images prises à bord de l’Airbus A320 montrent un Keng visiblement perturbé enregistrant la scène alors qu’il était assis à côté des pieds chauds et moites de l’homme.

On peut la voir marmonner et se couvrir le nez et la bouche tout en jetant un coup d’œil aux pieds non lavés avant d’utiliser un spray nasal pour bloquer l’odeur.

Des images prises à bord de l’Airbus A320 montrent Pornpreeya Keng, 27 ans, visiblement perturbé, enregistrant la scène alors qu’il était assis à côté des pieds chauds et moites de l’homme. On peut la voir marmonner pour elle-même et se couvrir le nez et la bouche tout en regardant les pieds non lavés.

Keng a déclaré que la passagère inconsidérée continuait de se déplacer pour trouver une meilleure position de sommeil, provoquant une intensification de l’odeur et des vertiges.

Elle a déclaré: «J’ai essayé de me déplacer sur mon siège pour lui faire prendre conscience de mon inconfort, mais il ne m’a pas remarqué. Je me sentais mal à l’aise, mais je ne voulais pas le confronter directement, alors j’ai pris une vidéo de ses mauvaises manières.

Keng a ensuite attiré l’attention d’une hôtesse de l’air, qui a demandé à l’homme de se retirer en son nom.

Keng a ensuite désinfecté l’accoudoir avec une lingette imbibée d’alcool et a également utilisé un spray nasal pour bloquer l’odeur.

Elle a ensuite désinfecté son accoudoir avec des lingettes humides et a utilisé un inhalateur nasal au menthol pour nettoyer ses sinus de l’odeur des pieds qui lui retournait l’estomac.

Parlant du vol cauchemardesque, qui a eu lieu samedi, elle a déclaré : « Tout le monde devrait se renseigner sur l’étiquette de vol appropriée. Si quelqu’un vit ce que j’ai fait, informez-en l’agent de bord et demandez de l’aide.

Au début de l’aviation, les passagers d’avion n’auraient jamais rencontré un tel problème, car de nombreuses compagnies aériennes avaient un code vestimentaire strict, ce qui signifiait que les chaussures devaient rester fermement en place.

Dans les années 1950, la Pan American World Airways, connue sous le nom de Pan Am, ordonnait aux passagers masculins de porter des costumes et des cravates, tandis que les femmes devaient porter des jupes et des chemisiers. Les shorts, les jeans et les T-shirts n’étaient pas considérés comme des vêtements appropriés pour un avion et les cheveux devaient également être propres et bien rangés.

Les codes vestimentaires ont progressivement commencé à s’assouplir au fil des années et, au 21e siècle, il n’est pas rare de trouver des routards vêtus de shorts et de gilets dans les avions, posant parfois leurs pieds nus sur les sièges.