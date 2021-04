CECI est le moment où la cascade d’un Youtuber tourne horriblement mal, le laissant avec un crâne cassé alors que son ami pensait qu’il était mort.

La star de YouTube Jeff Wittek a publié une vidéo de lui-même se balançant sur une corde attachée à une excavatrice dans le but d’expliquer ses blessures.

Le vlogger peut être vu se balancer à partir d’une corde attachée à une excavatrice Crédit: Live Leak

Il a depuis publié une vidéo pour expliquer ses blessures Crédit: YouTube

Le mois dernier, le YouTuber a partagé des images de lui-même avec un œil au beurre noir, laissant ses abonnés se demander ce qui lui était arrivé.

La vidéo choquante le montre en train de crier pendant qu’il se balance avant de se cogner la tête sur la pelle.

On peut le voir tomber dans l’océan alors qu’un groupe de personnes qui l’observaient se précipitait vers lui.

Au départ, le vlogger n’a pas révélé la raison de ses blessures et a simplement dit que cela s’était produit lors du tournage d’un vlog.

Il a dit qu’il avait subi « quelques chirurgies oculaires » mais « voulait garder cette partie de ma vie privée ».

Il a dit que son œil avait l’air « assez noueux », donc il ne voulait pas apparaître publiquement.

La semaine dernière, la star a mis en ligne un clip YouTube intitulé How I Broke My Face où il expliquait comment ses blessures provenaient de la chute d’une excavatrice conduite par Dobrik.

Et hier, il a partagé une autre vidéo intitulée Après l’accident détaillant ses blessures et comment il se concentre pour aller mieux.

«Quand je me suis réveillé à l’hôpital, j’étais en état de choc, j’avais beaucoup de douleur», a-t-il déclaré.

«J’ai déchiré des ligaments dans ma jambe, je me suis cassé le pied, je me suis cassé la hanche, j’ai brisé mon crâne à neuf endroits, j’ai brisé mon orbite, j’ai presque perdu mon œil et j’ai failli mourir.

« La seule chose que tu veux faire quand tu te réveilles avec douleur est juste de guérir. »

Après s’être cogné la tête, il est tombé dans l’océan alors que les gens se précipitaient à ses côtés Crédit: Live Leak

Le mois dernier, il avait publié une autre vidéo détaillant ses blessures Crédits: INSTAGRAM

Il a dit qu’il se sentait chanceux de ne pas avoir perdu son œil Crédit: YouTube

La vidéo continue en le montrant dans un lit d’hôpital alors que son ami s’exclame: « Putain de merde Jeff, je pensais que tu étais mort. »

Parlant de son accident, il a dit: « Oui, c’est un accident, la merde arrive, ça ne se passe pas toujours comme prévu mais ce n’était pas de ma faute.

«Je ne me suis pas inscrit pour me balancer autour d’une excavatrice à 60 miles par heure.

«David ne s’est pas inscrit pour presque tuer son ami et a failli perdre tout ce pour quoi il a travaillé.

«Personne n’a demandé cela mais c’est ce qui s’est passé.

«Je sais que je reviendrai de ça et que je réussirai tout seul mais j’ai de la chance de ne pas être mort et je ne suis pas aveugle.

« C’était juste beaucoup émotionnellement, je me sentais effrayé et en colère d’avoir à traverser ce que je veux effacer ce jour-là et revenir là où j’étais. »

Dans la vidéo où il apparaît avec l’œil au beurre noir appelé My Truth, Wittek aborde les allégations d’agression sexuelle contre le Vlog Squad.

Le YouTuber a déclaré que les accidents pouvaient « arriver » Crédit: YouTube

Un article explosif publié par Business Insider en mars 2020 a rapporté qu’une femme présentée sur la chaîne avait été violée par le membre Durte Dom en 2018.

Il a été accusé d’avoir acheté de l’alcool pour des filles mineures le même soir, mais il a refusé les demandes.

Il a ajouté: « Cela me met juste en colère parce que ce n’est pas vrai. »