Les hauts conservateurs ont averti que le parti devait de toute urgence « contester » son attitude envers les personnes qui se mettent à genoux, un ancien ministre déclarant à ses collègues : « C’est un moment décisif pour notre parti ».

La remarque de Steve Baker intervient alors qu’une lettre d’un groupe conservateur antiraciste affirme que les actions des députés pourraient avoir « jeté les bases » de certains des abus racistes perpétrés contre les joueurs anglais lors du tournoi Euro.

Le groupe Conservateurs contre le racisme pour l’égalité (CARFE), qui compte neuf députés à son conseil d’administration, dont Jeremy Hunt et Robert Halfon, a ajouté que trop de parlementaires avaient « fondamentalement mal compris » l’action utilisée pour exprimer la solidarité contre le racisme.

Lundi, le défenseur anglais Tyrone Mings a affirmé que Priti Patel, le ministre de l’Intérieur, avait « attisé[d] le feu » du racisme lorsqu’elle a décrit le fait de se mettre à genoux plus tôt dans la compétition comme une « politique des gestes ».

Mme Patel, qui a condamné les abus racistes subis par les footballeurs anglais Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka après la finale de l’Euro 2020, avait précédemment refusé de critiquer les fans huant les joueurs en prenant le genou, affirmant que c’était un « choix pour eux ».

Et en signe d’un malaise généralisé au sein du parti face au message de la direction contre le racisme, l’ancien ministre Johnny Mercer a exprimé son soutien à M. Mings en déclarant : « La douloureuse vérité est que ce type a tout à fait raison ».

La lettre accablante du cofondateur de CARFE, Albie Amankova – adressée aux députés conservateurs – disait : « En tant que jeune homme fier d’être conservateur comme il l’est de son héritage africain et anglais, j’ai été déçu de la façon dont notre côté de la maison s’est engagée sur la façon dont notre équipe nationale de football a décidé de s’opposer au racisme en prenant le genou.

« Trop d’entre nous ont fondamentalement mal compris le geste en prenant le genou, et nous n’avons pas écouté quand ceux qui soutiennent le geste ont expliqué pourquoi. »

Dans un avertissement sévère, il a déclaré aux députés: « Je crains que la façon dont certains d’entre nous se sont prononcés contre le genou a jeté les bases des actions de certains fans anglais après le match de football à la fois sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle et j’ai amèrement regretter que. »

Faisant circuler la lettre, l’ancien ministre conservateur, M. Baker, qui siège au conseil consultatif du groupe, a déclaré aux députés: «Les collègues savent peut-être que nous avons un UQ [Urgent Question] demain sur les abus racistes sur les réseaux sociaux dans le cadre de la finale de l’Euro.

« C’est peut-être un moment décisif pour notre parti », a-t-il ajouté. « Même si nous ne pouvons pas être associés à des appels pour financer la police, nous devons de toute urgence remettre en question notre propre attitude envers les personnes qui se mettent à genoux. »

Un ancien ministre conservateur qui siège au conseil consultatif de CARFE a également approuvé le contenu de la lettre, déclarant L’indépendant: « Se mettre à genoux devrait appartenir aux individus et beaucoup de personnes qui le font n’ont rien à voir avec le mouvement Black Lives Matter (BLM), mais se soucient simplement profondément du racisme.

« Le problème pour nous en tant que parti est qu’en rejetant catégoriquement, nous montrons que nous comprenons mal cela et nous ne prenons pas en compte les sensibilités et l’angoisse des gens. »

Dans sa lettre, M. Amankova a également suggéré dans sa correspondance que de nombreux membres du parti n’avaient pas compris le geste de prendre le genou, qui, selon lui, remonte aux années 1960 lorsque Martin Luther King Jr a utilisé l’action pour prier et réfléchir sur la vie civile. marches pour les droits aux États-Unis.

« Ce n’est pas une expression de soutien à la gauche politique, ou à certaines organisations Black Lives Matter qui soutiennent des positions que nous, les conservateurs, rejetons à juste titre, comme financer la police, démanteler le capitalisme, dénigrer la Grande-Bretagne et d’autres sociétés occidentales libres et démocratiques », a-t-il déclaré. ajoutée.

« Dans sa forme moderne, prendre le genou est exactement comme je l’ai décrit, une manifestation de solidarité avec ceux qui souffrent de racisme et pour les non-Blancs, une prise de position personnelle contre le racisme que beaucoup d’entre nous ont subi.

« Les conservateurs modernes, compatissants et patriotiques qui croient en l’équité, la liberté, l’action individuelle et l’égalité des chances devraient se tenir aux côtés, et non contre ceux qui protestent pacifiquement contre l’injustice et l’inégalité dans notre société. »

Plus tôt, le n ° 10 a déclaré que Boris Johnson rencontrerait des sociétés de médias sociaux pour leur dire que le gouvernement s’attend à ce que les entreprises fassent « tout ce qu’elles peuvent » pour identifier les responsables des abus racistes de trois tireurs noirs anglais dimanche soir.

Le Premier ministre a également déclaré lors d’une réunion du cabinet que l’abus était « tout à fait honteux » avait émergé « des espaces sombres d’Internet », et il n’y avait « aucun doute » qu’il devait être « étouffé ».

Le porte-parole a défendu Mme Patel après les critiques de la star anglaise M. Mings, déclarant: «Le ministre de l’Intérieur a clairement indiqué qu’il n’y avait pas de place pour le racisme dans notre pays et c’est pourquoi elle soutient la police pour tenir les responsables responsables. Le ministre de l’Intérieur travaille chaque jour pour réprimer les crimes de haine, le racisme et la violence. »