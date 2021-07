Vendredi matin, le juge Michael Lee a déclaré qu’il n’était pas convaincu des preuves avancées par Qantas – la compagnie aérienne la plus dominante d’Australie – que le licenciement de milliers d’employés n’était pas, du moins en partie, motivé par leur affiliation syndicale.

Qantas a licencié plus de 2 000 manutentionnaires au sol pendant la pandémie, dont les rôles ont été externalisés pour économiser de l’argent pour la société, qui a enregistré en 2019 18 milliards de dollars australiens (13,2 milliards de dollars) de revenus.

Depuis lors, le TWU s’est battu avec acharnement – à travers des revers et de petits pas en avant, aujourd’hui était le jour où les travailleurs de Qantas ont gagné une fois pour toutes. La décision de la Cour fédérale d’aujourd’hui est un tournant pour des milliers de travailleurs australiens. #ausunions@TWUAus 2/3 – TWU Vic/Tas (@TWUVicTas) 30 juillet 2021

Le TWU a employé Josh Bornstein comme avocat principal pour faire valoir que les actions de la compagnie aérienne contrevenaient à la Fair Work Act. L’affaire était centrée sur les affirmations selon lesquelles les mouvements haussiers de Qantas – dirigés par le PDG Alan Joyce – avaient pour but d’écraser le pouvoir du syndicat dans les négociations salariales.

« La Cour fédérale a constaté pour la première fois qu’un grand employeur avait licencié plus de 2 000 travailleurs parce qu’il cherchait à les priver de la possibilité de négocier collectivement avec l’entreprise un nouvel accord d’entreprise. dit Bornstein.

Les membres de TWU gagnent le procès d’externalisation contre Qantas »Le @TWUAus win démontre le pouvoir que les travailleurs ont lorsqu’ils sont solidaires, même contre des entreprises comme Qantas. » @MicheleONeilAUhttps://t.co/OgTe1zAiqD#ausunionspic.twitter.com/gXQcfkSJng – Syndicats australiens (@unionsaustralia) 30 juillet 2021

L’avocat du syndicat a déclaré que Qantas avait « perdu » dans le cas, et a souligné que : « les grandes entreprises ont recours à l’externalisation depuis des décennies pour empêcher les employés de négocier collectivement avec elles » suggérant que la décision de vendredi devrait être utilisée comme précédent dans les futurs cas de droits des travailleurs.

Dans un tweet suivant la décision de vendredi, le TWU mentionné: « Aujourd’hui est un grand jour – pour les travailleurs de Qantas, pour les travailleurs de l’aviation et pour tous les travailleurs des transports. »

Il est temps de remettre Desiree au travail @qantas Bien fait @TWUAushttps://t.co/MFiTzYV7w0 – Mich-Elle Myers (@MichMyersMUA) 30 juillet 2021

Alors que la décision de vendredi signifie que les travailleurs licenciés pourraient potentiellement retrouver leur emploi ou recevoir une indemnisation, aucun détail n’a été confirmé – ce qui a été fortement réitéré par Qantas le même jour.

Qantas a nié tout acte répréhensible et dans un communiqué officiel vendredi a déclaré « Le jugement d’aujourd’hui ne signifie pas que Qantas est tenu de réintégrer les travailleurs ou de payer des indemnités ou des pénalités » prétendant que les questions n’ont pas encore été examinées par le tribunal et qu’ils s’opposeront à de telles ordonnances.

« Qantas cherchera également à faire entendre son appel dans les plus brefs délais et avant toute audience de recours », la déclaration lue. La société a justifié l’externalisation en affirmant qu’elle permettrait à ses propriétaires et investisseurs d’économiser 100 millions de dollars australiens (environ 73,5 millions de dollars) par an.

Dans le cadre de sa déclaration officielle en réponse à la décision de vendredi, Qantas a appelé le syndicat « hypocrite » et a déclaré que leur comportement – ​​faisant référence à leurs efforts pour protéger les droits des travailleurs – « sape la forte culture de la sécurité qui existe dans l’ensemble de l’aviation australienne. »

L’homme derrière les réductions d’effectifs économiques, Alan Joyce, est largement connu pour son impitoyable lorsqu’il s’agit de gérer les affaires du transport aérien. Dans une interview plus tôt cette année, interrogé sur l’approche de Qantas face à la pandémie, il a déclaré : « C’est la survie du plus fort. »

Malgré les pertes énormes signalées dans le monde par la plupart des grandes compagnies aériennes, Qantas, miraculeusement, a continué à réaliser des bénéfices colossaux pendant la pandémie. C’était en grande partie grâce aux subventions gouvernementales sur 800 000 vols intérieurs.

Dans son rapport financier de fin d’année pour 2020, Qantas a déclaré : « Malgré certaines des pires conditions commerciales de son histoire, le groupe Qantas a déclaré un bénéfice sous-jacent avant impôts de 124 millions de dollars australiens (91 millions de dollars) pour l’exercice 20. »

Interrogé sur la position de l’entreprise sur le marché en mai, Joyce s’est vanté « est plus fort qu’il ne l’a jamais été. »

