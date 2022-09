Moment déchirant Vanessa Feltz a pleuré en annonçant la mort de la reine en direct sur TalkTV

VANESSA FELTZ a fondu en larmes en lisant l’annonce de la mort de la reine sur TalkTV.

Le monarque bien-aimé est décédé le 8 septembre, laissant la nation stupéfaite et affligée.

Vanessa Feltz a eu du mal à tenir le coup en lisant la triste nouvelle Crédit : Talk TV

La légende de la radio et de la télévision n’était que depuis quatre jours dans son nouveau rôle après avoir quitté la BBC Crédit : Talk TV

Des dirigeants du monde entier ont rendu hommage à Sa Majesté, qui a régné pendant 70 ans.

Alors que les inquiétudes avaient grandi tout l’après-midi pour sa santé, l’annonce a tout de même été un choc pour beaucoup.

Feltz avait présenté sa nouvelle émission de conduite Talk TV qui a fait ses débuts cette semaine lorsqu’elle a dû faire l’annonce.

L’ancienne star de la radio de la BBC est revenue d’une pause où on pouvait la voir saisir un morceau de papier.

Alors qu’elle essaie de garder sa voix stable, elle dit: “Il est 6h32. Nous sommes le 8 septembre 2022.”

Feltz doit retenir ses larmes en disant: “Et je suis extrêmement désolée de devoir vous annoncer la nouvelle exceptionnellement triste que Sa Majesté la Reine est décédée.

“La nouvelle a été confirmée par Buckingham Palace. Sa Majesté avait 96 ans et régnait depuis 70 ans.

“La nouvelle de son décès atteint le reste du monde et elle était le monarque de plus de 100 millions de personnes.”

Feltz était l’un des nombreux Britanniques durement touchés par la nouvelle alors que la nation réfléchissait à sa perte.

Une fois son émission terminée, Piers Morgan a également rendu hommage au règne extraordinaire de la reine sur Talk TV.

Des milliers de personnes se sont rassemblées devant le palais de Buckingham et sont restées tard dans la nuit alors que le chagrin se propageait au Royaume-Uni et dans le monde.

Le président Joe Biden et la légende de la musique Sir Elton John faisaient également partie de ceux qui ont rendu hommage.

Parmi les hommages les plus poignants sont venus le fils de la reine et le nouveau roi, Charles.

Il a déclaré: “Le décès de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la Reine, est un moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille.

“Nous pleurons profondément le décès d’une Souveraine chérie et d’une Mère bien-aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les Royaumes et le Commonwealth, et par d’innombrables personnes à travers le monde.

“Pendant cette période de deuil et de changement, ma famille et moi serons réconfortés et soutenus par notre connaissance du respect et de la profonde affection dans lesquels la reine était si largement tenue.”