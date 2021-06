Moment déchirant, une femme évite d’être tuée par un canapé jeté de l’appartement par un voisin trop paresseux pour descendre les escaliers

C’est le moment déchirant où une femme a évité de justesse d’être tuée par un canapé jeté par un voisin par la fenêtre.

La vidéo montre que le canapé s’envole à quelques centimètres de sa tête avant d’atterrir au sol alors qu’elle quitte un immeuble en Turquie.

3 Le canapé volant près de la tête de la femme alors qu’elle sort de l’immeuble

3 Le canapé a atterri à ses pieds

Le propriétaire de l’appartement Mesut Duran, qui vit dans le district d’Uskudar dans la province d’Istanbul, a acheté un nouveau canapé et voulait se débarrasser de l’ancien,

Selon les médias locaux, Mesut était trop paresseux pour porter le canapé dans les escaliers, il a donc décidé de le jeter par la fenêtre le 9 juin.

L’incident a été enregistré par la caméra de sécurité de l’immeuble.

Dans la vidéo, on voit une femme sortir du bâtiment juste au moment où le canapé est tombé de la fenêtre, et elle a échappé à l’écrasement sous le canapé en quelques secondes.

3 Le voisin Mesut Duran a déclaré qu’il pensait que ce serait de jeter le canapé par la fenêtre Crédit : Flash info

Plus tard dans la vidéo, la femme choquée est vue en train de regarder la fenêtre clairement ennuyée et lève la main et montre du doigt son voisin avant de s’éloigner.

S’adressant au site d’information DHA à propos de l’incident, Mesut a déclaré: « J’ai acheté un nouveau canapé. J’ai regardé et il n’y avait personne devant le bâtiment.

« J’ai décidé qu’il était normal de jeter le vieux canapé par la fenêtre. »

« Ma voisine est sortie de l’immeuble juste au moment où j’ai jeté le canapé. Le canapé est presque tombé sur elle. Elle avait peur. J’ai aussi été choqué quand elle est soudainement sortie de l’immeuble.

« Elle a eu de la chance. Elle serait morte. J’étais presque un meurtrier. »

Des éboueurs auraient récupéré le canapé.

La femme non identifiée, qui est vue indemne dans la vidéo, n’a fait aucun commentaire sur l’incident.