Moment déchirant : une étudiante israélienne supplie « Ne me tue pas » alors qu’elle est enlevée lors d’un festival de musique par des terroristes du Hamas

Des images HORRIFIANTES montrent le moment où une jeune femme est enlevée par des terroristes du Hamas et emmenée alors qu’elle plaide pour sa vie.

Noa Argamani participait à un festival dans le désert lorsque les militants l’ont emmenée à moto alors qu’elle suppliait « Ne me tuez pas ».

Des militants du Hamas ont emmené Noa Argamani sur une moto alors qu’elle plaidait pour sa vie.

Des hommes armés l’ont piégée sur une moto après avoir attaqué des fêtards lors de l’événement

Son petit ami Avi a été forcé de la regarder alors qu’elle était enlevée après qu’ils aient tenté de fuir une attaque du Hamas lors de l’événement.

La famille de Noa n’a découvert qu’elle avait été enlevée qu’en tombant sur des images troublantes en ligne.

Les images troublantes la montrent les bras tendus alors qu’elle les supplie de la laisser partir.

L’étudiante universitaire de 25 ans crie « Ne me tuez pas ! Non, non, non », alors que les hommes armés s’enfuient à toute vitesse, la coincée entre eux.

Son petit ami, Avi Nathan, est étroitement retenu par deux autres terroristes à proximité alors qu’il regarde sa petite amie impuissante avec horreur.

Tous deux sont désormais portés disparus.

Il semble que d’autres images d’elle, détenue dans un lieu inconnu, circulent en ligne depuis l’enlèvement.

Noa est assise sur des coussins par terre, semblant effrayée alors qu’elle sirote une bouteille d’eau.

Le jeune couple participait à un festival dans le désert lorsqu’ils ont été contraints de fuir les terroristes du Hamas.

Des centaines de fêtards s’étaient rassemblés pour une rave musicale près du kibboutz Re’im, près de la bande de Gaza, pour célébrer la fin de la fête religieuse de Souccot.

Le festival a rapidement tourné au chaos lorsque les terroristes palestiniens ont tiré des roquettes et des coups de feu sur la foule des festivaliers sans méfiance.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient des centaines de personnes criant et pleurant alors qu’elles tentaient de fuir.

Son colocataire à l’université, Amir Moadi, a déclaré : « Imaginez ce que c’est pour sa famille ».

« J’étais censé aller à la fête dans le désert, mais j’ai décidé de ne pas le faire à la dernière minute », a-t-il déclaré à MailOnline.

« Nous avons eu de ses nouvelles pour la dernière fois vers 10h ou 11h ce matin, lorsqu’elle nous a tous envoyé un texto pour nous dire que les terroristes avaient ouvert le feu et poursuivaient tout le monde mais qu’ils étaient tous les deux en sécurité dans leur cachette.

« Depuis, nous n’avons plus eu de nouvelles d’eux, mais malheureusement, nous avons vu en ligne des vidéos inquiétantes de son enlèvement. L’une d’elle à l’arrière d’un vélo avec des terroristes.

« La famille est d’accord avec nous pour publier ceci parce qu’elle veut qu’elle soit libérée et espère que quelqu’un pourra l’aider.

« Ses parents sont sous le choc et ne peuvent même pas parler. Elle est fille unique.

« C’est une femme tellement charmante, positive, toujours gentille… Nous ne pouvons pas croire que quelque chose comme ça puisse arriver à la maison. »

Le frère d’Avi, Moshe, a déclaré : « Mon frère voulait juste faire la fête avec sa petite amie et voir ce qui s’est passé. »

Israël a confirmé que des civils et des soldats étaient retenus en otages à Gaza, mais n’a pas révélé leur nombre.

Des images choquantes montraient une jeune femme brutalement poussée dans une Jeep par un fanatique armé.

Deux femmes âgées ont été vues dans des images séparées également tournées quelque part par les militants du Hamas.

Au moins 50 otages auraient été enlevés, dont des civils et des soldats.

Des sources à l’ambassade d’Israël à Londres ont déclaré hier soir que la plupart des otages avaient été pris dans des zones frontalières avec la bande de Gaza.

Certains experts en terrorisme ont suggéré que les otages, qui pourraient être nombreux, pourraient ne pas être tués mais être utilisés comme outils de négociation pour obtenir la libération des prisonniers des prisons israéliennes.

Un autre a suggéré qu’ils pourraient même être utilisés comme boucliers humains pour arrêter les forces israéliennes.

Ce clip horrible intervient après qu’Israël ait été confronté à une attaque brutale et sans précédent du Hamas aux petites heures de samedi matin.

Lors d’une attaque qui a frappé l’État depuis la terre, la mer et les airs, Israël a été touché par une grêle de 5 000 roquettes.

Des hommes armés ont massacré des civils tandis que les bâtiments ont été rasés et les voitures incendiées.

Des civils gisaient dans une mare de sang tandis que des otages étaient arrachés dans les rues.

Au moins 250 Israéliens auraient été tués et plus de 1 400 blessés lors des pires violences survenues dans le pays depuis des années.

Un général israélien a déclaré que l’assaut surprise « avait ouvert les portes de l’enfer » et a promis de riposter rapidement.

Et samedi soir, Israël a pris sa revanche avec une frappe aérienne dévastatrice qui a réduit à néant d’immenses tours.

Des avions israéliens ont attaqué des cibles du Hamas dans la ville de Gaza et la maison du chef du groupe terroriste aurait été réduite en miettes à Khan Younis.

Les autorités palestiniennes ont déclaré qu’au moins 232 civils avaient été tués lors des frappes aériennes de représailles.

Pendant ce temps, un autre barrage de 150 roquettes a été tiré par le Hamas, frappant des immeubles résidentiels à Tel Aviv.

Alors que les bombes tombaient, Netanyahu a promis que le pays battrait le Hamas et qu’il paierait un « prix sans précédent ».

Il a déclaré ce soir : « Israël réglera ses comptes avec quiconque lui fera du mal.

« Ce qui s’est passé aujourd’hui n’a jamais été vu en Israël. Nous nous vengerons puissamment de ce jour noir. »

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré que le groupe terroriste avait commis une « grave erreur », promettant qu’Israël gagnerait la guerre.

Les services de sécurité de haute technologie israéliens ont été complètement pris par surprise lors de cette attaque d’horreur, et le système de défense antimissile Iron Dome, d’un milliard de dollars, n’a pas réussi à arrêter la pluie de roquettes.

Les experts ont qualifié cela d' »échec embarrassant des services de renseignement », alors que des questions ont été posées sur la manière dont le Hamas a pu construire un énorme arsenal malgré un blocus total imposé par Israël et ses alliés.

Des images choquantes montrent également une jeune femme capturée par des fanatiques du Hamas armés

Une femme âgée faisait partie des personnes qui ont été emmenées. Crédit : AP

Une autre femme âgée, comme Noa, a été emmenée sur une moto, coincée entre deux militants armés d’armes. Crédit : AP

Avi, le petit ami de Noa, est toujours porté disparu

Cela survient au milieu d’une bataille brutale entre Israël et la Palestine après une attaque « sans précédent » du Hamas samedi. Crédit : AFP

Le groupe terroriste a déclenché un feu d’enfer sur Israël avec 5 000 roquettes aux petites heures du samedi matin.