Moment déchirant, un monstre jaloux poignarde son ex-femme à mort après avoir refusé de déverrouiller l’iPhone afin qu’il puisse vérifier ses messages

Un ex-flic monstre CONTRÔLANT a poignardé son ex-femme à mort devant ses collègues après avoir refusé de déverrouiller son iPhone afin qu’il puisse vérifier ses messages.

Vadim Tekhov, 32 ans, a poignardé Regina Gagieva, 22 ans, 15 fois avec un couteau de cuisine dans une rage furieuse sur son lieu de travail.

Après son arrivée à l’atelier informatique de la ville de Vladikavkaz, dans le sud-ouest de la Russie, il a accusé son ex-épouse d’avoir échangé des messages avec d’autres hommes.

Il a ensuite demandé à Mme Gagieve, la mère de son enfant, de déverrouiller son smartphone pour lui et est vu sur des images de vidéosurveillance menaçant la mère d’un enfant alors qu’elle refuse de lui obéir.

Tekhov s’est alors lancé dans une attaque sauvage au couteau, poignardant sa victime jusqu’à une douzaine de fois avant de la laisser gisant dans une mare de son propre sang.

Mme Gagieva a été transportée à l’hôpital avec 15 blessures au cou et au haut du corps et placée dans un coma médicalement induit avant de décéder plusieurs jours plus tard, sans reprendre conscience.

« Son cou ainsi que l’artère carotide ont été complètement endommagés et le cerveau a cessé de recevoir de l’oxygène. Son cerveau est mort sur le chemin de l’hôpital. Elle n’avait presque aucune chance de survivre », ont expliqué les médecins.

Un témoin a déclaré aux médias locaux: « Elle saignait de ses horribles blessures et ne pouvait pas parler. Elle m’a regardé avec terreur. Je n’oublierai jamais cela. »

Un collègue a ajouté: «Tout s’est passé aussi vite que l’éclair.

« Nous n’avons pas eu la chance de l’aider, elle était déjà inconsciente. »

Le meurtre brutal a suscité l’indignation après qu’il est apparu que Gagieva avait approché à plusieurs reprises les autorités au sujet des violences conjugales qu’elle avait subies aux mains de Tekhov.

Le couple s’est marié alors qu’elle venait de terminer ses études secondaires à 18 ans, lorsque Tekhov l’a « kidnappée » conformément aux traditions locales.

Gagieva a divorcé de Tekhov deux ans plus tard après la naissance de leur fils, Vadim, fatigué de subir des passages à tabac constants. Mais elle a continué à être harcelée et menacée par son ex-mari.

Dit la mère de Regina, Zema; «Tout le temps, il était jaloux. Il lui a dit: «Si tu n’es pas avec moi, tu ne seras avec personne. Sois avec moi, sinon je te tuerai ».»

Elle avait constamment signalé des allégations de violence conjugale à la police, mais aucune enquête n’a jamais été ouverte ou elle a été fobée et a dit qu’il s’agissait simplement d’un différend familial.

La sœur de Gagieva, Roxana Zaseeva, a déclaré qu’elle « prévoyait de déménager 1 500 miles à Saint-Pétersbourg pour s’éloigner de lui ».

Zaseeva affirme que Tekhov avait sinistrement dit à sa sœur: « Je me fiche de l’étiquette. Personne ne me fera quoi que ce soit.

« Si je pouvais faire ce que je voulais, je le condamnerais à être exécuté par balle. »

Au moment du meurtre, Tekhov avait été assigné à résidence et avait été étiqueté électroniquement après avoir poignardé deux hommes en 2018.

Il a été reconnu coupable du meurtre de Mme Gagieva, ainsi que des passages à tabac antérieurs, des menaces de mort et de la tentative de meurtre des deux hommes, et a été emprisonné pendant 16 ans.

Le meurtre de Gagieva a déclenché un tollé national, critiquant l’approche de la police à l’égard des femmes signalant des violences domestiques et suggérant qu’elles avaient échoué à la jeune femme de 22 ans.

Sa famille a demandé que le procès soit ouvert aux médias, mais le juge a décidé qu’il devait être privé.

L’affaire, qui a été reportée de 18 mois en raison de la pandémie, a établi qu’elle avait été battue à plusieurs reprises auparavant.

Des bandes de personnes en deuil ont assisté à ses funérailles à Vladikavkaz en signe de soutien, alors que la violence domestique continue de frapper les femmes de Russie.

Selon la coutume locale, le fils du couple, Vadim, devait être élevé par la famille de Tekhov à la mort de sa mère, mais la famille de Gagieva a la garde de l’enfant aujourd’hui âgé de cinq ans.

Gagieva « serait en vie aujourd’hui » si la police s’était assurée que Tekhov respectait son « isolement de la société » après l’attaque de deux hommes.

Le tribunal du district Sovietsky de Vladikavkaz a également accueilli la demande civile de Roxana Zaseeva pour une indemnisation d’un montant de 3 millions de roubles.