Moment déchirant, un homme se réveille après une opération et entend le médecin murmurer « Je suis terriblement désolé, nous avons commis une erreur ».

Lorsque vous allez à l’hôpital pour une opération, vous accordez une grande confiance aux chirurgiens et au personnel. Je veux dire, parfois, vous mettez littéralement votre vie entre leurs mains.

Et bien sûr, vous espérez que tout se passera comme prévu – sans aucune erreur.

Cependant, cet homme a eu un moment déchirant lorsqu’il s’est réveillé après une opération chirurgicale et a entendu un médecin murmurer : « Je suis terriblement désolé, nous avons commis une erreur. »

Tom Hadrys était un peu somnolent lorsqu’il entendit ces mots de « qui devait être le chirurgien » alors qu’il était allongé dans la salle de réveil.

L’homme de 63 ans a déclaré BBC Newsnight de l’épreuve survenue en 2016, classée comme un « événement jamais vu ». AKA, cela n’aurait jamais dû arriver.

Il avait été opéré au Royal Sussex County Hospital de Brighton, au Royaume-Uni, lorsque son chirurgien rentrait chez lui à la fin de son service et s’était rendu compte qu’il y avait eu une erreur.

Il s’avère qu’un sac d’échantillons médicaux avait été laissé dans la cavité abdominale de Hadrys, ainsi qu’une partie de son intestin qui avait été découpée.

« Il a fait demi-tour avec sa voiture et est retourné à l’hôpital », a expliqué Hadrys.

Le médecin est revenu et lui a parlé de l’erreur, avant de ramener rapidement l’homme pour une nouvelle opération.

Le sac « Bert » (utilisé pour y mettre les parties du corps retirées) et un morceau de son intestin ont été extraits avec succès.

Cela a conduit à une enquête sur un incident grave et la fiducie de l’hôpital a admis que les erreurs commises avaient prolongé le rétablissement de Hadrys. Il a reçu des excuses et un règlement de 15 000 £ en 2020.

Cependant, le chirurgien a continué à opérer et travaille toujours au sein de la fiducie.

Le professeur Katie Urch, médecin-chef du University Hospitals Sussex NHS Foundation Trust, a déclaré à BBC Newsnight : « Notre personnel chirurgical s’engage à fournir les soins les meilleurs et les plus sûrs à nos patients, souvent dans des situations difficiles.

« Les chirurgiens ne travaillent pas individuellement, ils travaillent en équipe. Ces équipes sont hautement qualifiées et effectuent des interventions chirurgicales complexes qui ne sont jamais sans risque.

« Leurs résultats sont continuellement et étroitement surveillés – tant en interne qu’en externe – et chaque fois que nos soins ne répondent pas à nos normes élevées, nous prenons des mesures immédiates pour apprendre et nous améliorer.

Environ huit ans après son opération de hernie, Hadrys a déclaré qu’il avait un impact négatif durable sur sa santé.

« Il n’y a aucun doute que je souffre », a-t-il ajouté. « Cela m’a affecté. J’ai un abdomen faible maintenant, je ne peux pas vraiment soulever quoi que ce soit de lourd. »

