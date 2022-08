Moment déchirant, un grand-père battu avec une chaîne dans son allée alors qu’il tentait de défendre sa maison après que “les flics n’aient pas agi”

Des images HEARTBREAKING montrent le moment où les yobs ont battu un grand-père avec une chaîne dans sa propre allée alors qu’il tentait désespérément de protéger sa maison.

Roy Muller, 76 ans, dit qu’il s’est senti “obligé de se faire justice” après que la police n’ait rien fait contre les jeunes qui le tourmentent depuis près d’un an.

Mais la caméra de la sonnette du grand-père de neuf ans capte le moment où il se bat courageusement avec des jeunes armés et masqués – et se classe deuxième.

Les images montrent que M. Muller a été frappé avec une arme, a reçu des coups de pied et des coups de poing à plusieurs reprises à la tête devant son domicile de Great Barr, à Birmingham, jeudi dernier.

Le retraité est allé essayer de s’attaquer à un yob alors qu’il s’approchait, et on peut le voir aux prises avec le garçon alors qu’il est frappé avec ce qu’il croit être une chaîne en métal ou une laisse de chien.

Il essayait de détenir l’un des jeunes jusqu’à l’arrivée de la police, car il dit que les voyous font partie des gangs qui terrorisent sa maison depuis octobre.

Un deuxième yob court jusqu’à la maison, mais après que M. Muller ait été frappé à plusieurs reprises, la paire sprinte.

L’OAP ramasse alors ses lunettes, qui ont été envoyées voler de sa tête pendant la bagarre, et retourne dans la maison qu’il a appelée sa maison pendant près de 50 ans.

M. Muller, qui vit seul et a subi une crise cardiaque l’année dernière, a déclaré que la police n’avait pas agi bien qu’elle ait été ciblée quotidiennement par jusqu’à 14 jeunes.

Il dit qu’il a maintenant trop peur pour quitter son domicile et a écrit au constable en chef de la police des West Midlands, Sir David Thompson, dans un dernier appel à l’aide.

Il a déclaré: “A mon âge, je ne devrais pas être obligé de me faire justice moi-même – surtout après une crise cardiaque – mais je ne sais pas quoi faire d’autre.

“La police ne semble tout simplement pas intéressée. Cela s’est lentement aggravé et je m’inquiète de ce qui va se passer ensuite.

“Cela a commencé avec eux qui frappaient aux portes, ils criaient des injures et piétinaient mon jardin. Ils jetaient des pierres sur ma maison. Tout cela les faisait rire.

“A cette occasion, je les ai vus arriver et j’ai pensé que j’allais essayer de les détenir pour la police, mais c’était une idée stupide car ils étaient armés.

“Ils avaient une chaîne en métal ou une laisse de chien avec laquelle ils m’ont frappé, heureusement je n’ai pas été trop grièvement blessé.

“J’ai eu une coupure à l’oreille, quelques ecchymoses et quelques courbatures, mais rien que je ne puisse gérer.

“Je pensais juste qu’ils ne pouvaient pas continuer à s’en tirer comme ça et je voulais défendre ma maison.

“La police est venue aujourd’hui (lundi) mais dit que parce qu’ils portent des masques, ils n’ont pratiquement aucune chance de les attraper.

“Mais quelqu’un doit les reconnaître. Tout ce que la police fait, c’est venir l’enregistrer et s’en aller.

“Ils m’ont même dit, fais attention à ce que je fais à l’avenir, car cela pourrait me causer des ennuis. Tout ce que je fais, c’est essayer de protéger ma maison.

“La police dit de les ignorer, mais ils doivent les trier car cela leur donne le message qu’ils peuvent s’en tirer avec son comportement.

“J’ai peur de sortir maintenant et je vérifie constamment ma vidéosurveillance ou regarde par la fenêtre. Le stress n’est pas bon pour moi.

“C’était autrefois un quartier agréable, mais l’endroit se dégrade. Il y en a eu jusqu’à 14 devant chez moi à un moment donné. Parfois, ils viennent sur des scooters électriques.

“Je ne sais pas pourquoi ils m’ont choisi. Je crains juste que cela ne devienne pire.

“La plus longue période pendant laquelle j’ai été sans problème est d’un mois, maintenant cela peut être tous les jours et je ne sais pas vers qui me tourner. C’est de pire en pire.

“Cela peut être deux fois par jour, alors j’ai écrit au chef de la police pour demander de l’aide. Je ne pense pas que je sois une personne facilement intimidée, mais c’est devenu incontrôlable.

“Je n’ai pas eu de réponse, ce qui est assez décevant, mais j’ai juste besoin de la police pour attraper ces gars.”

Dans sa lettre au chef de la police, M. Muller a écrit: “S’il vous plaît, s’il vous plaît, aidez-moi, je ne peux tout simplement pas continuer comme ça.

“Ces voyous savent qu’ils ont la loi de leur côté si je les attaque car ils m’ont cité cela.

“Je suis un homme de 76 ans qui a récemment subi une crise cardiaque et cela affecte ma qualité de vie et si je poursuis, cela peut provoquer une nouvelle crise cardiaque, qui sait.

“Aidez-moi, s’il vous plaît.”

Un porte-parole de la police des West Midlands a déclaré: “Nous enquêtons après avoir reçu des informations selon lesquelles un homme dans la soixantaine aurait été victime d’agression et de harcèlement à Great Barr.

“Nous comprenons parfaitement à quel point cela est pénible et cherchons à protéger l’homme tout en poursuivant les enquêtes pour établir les responsables.

“Les agents de l’équipe locale de police de quartier sont conscients des comportements antisociaux en cours et surveillent régulièrement la zone dans le cadre de leur stratégie de patrouilles.

“Nous prenons toutes les allégations de harcèlement extrêmement au sérieux et nous nous engageons à assurer la sécurité de notre communauté.

“Si vous savez qui est à l’origine des problèmes dans la région, veuillez utiliser le service de chat en direct sur notre site Web ou appelez le 101 et citez le numéro de crime 20/666656/22.”

