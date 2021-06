Moment déchirant, un garçon migrant terrifié de 5 ans, tenant un nounours, plaide auprès des passeurs après avoir été largué à la frontière mexicaine

Une vidéo HAUNTING montre le moment où un enfant migrant terrifié crie « ne pars pas » avec ses passeurs alors qu’ils l’amenaient à travers la frontière américano-mexicaine.

Le garçon de cinq ans a été filmé à quelques pas d’un mur de barbelés terminé, signifiant la ligne entre Ciudad Juárez et El Paso au Texas jeudi soir.

Un petit garçon a été vu crier pour que les passeurs ne le quittent pas en traversant la frontière Crédit : UnoTv

La vidéo du téléphone portable montre le petit bambin serrant un ours en peluche alors qu’il criait « où vas-tu ? »

« Non, non, non, » gémit-il. « Ne pars pas. »

Les deux passeurs l’avaient amené de l’autre côté de la frontière où ses parents devaient le rejoindre de l’autre côté.

L’enfant leur a fait signe alors qu’ils revenaient sur une section asséchée du Rio Grande, qui est souvent utilisée par les migrants en route vers les États-Unis.

Les passeurs l’avaient fait traverser à El Paso, au Texas, avant qu’il ne soit récupéré par la patrouille frontalière. Crédit : UnoTv

Alors qu’ils s’éloignaient vers Ciudad Juarez, une unité de la patrouille frontalière américaine a emmené le garçon dans une gare voisine. Il est actuellement difficile de savoir si le garçon a été réuni avec sa famille.

L’un des passeurs a déclaré à l’AFP que les parents du garçon vivaient aux États-Unis.

L’incident n’est que l’un des milliers auxquels la BFC a dû faire face alors que la nation a constaté une augmentation du nombre de passages de migrants.

L’administration Biden a été critiquée pour avoir géré la crise frontalière au milieu d’une augmentation du nombre de migrants traversant la frontière.

Son administration a libéré plus de 62 000 immigrants aux États-Unis au cours de ses quatre premiers mois, contre 65 libérés par la Maison-Blanche de Trump au cours de ses quatre derniers mois.

Des dizaines de milliers de personnes qui ont traversé illégalement la frontière américaine ont été libérées, certaines n’ayant pas reçu de date à laquelle elles doivent comparaître devant le tribunal.