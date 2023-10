Moment déchirant, un garçon de 8 ans se noie dans une piscine alors qu’un homme sans cœur veille sur lui et ne fait RIEN pendant dix minutes angoissantes.

Des images DÉCHIRANTES montrent un petit garçon en train de se noyer dans une piscine alors qu’un homme le surveille pendant dix minutes et ne fait rien pendant qu’il meurt.

Le clip étrange montre l’homme planant calmement au-dessus de lui et regardant dans l’eau le corps sans vie de l’enfant.

On peut voir l’homme regarder l’enfant alors qu’il lutte pour rester au-dessus de la surface. Crédit : AsiaWire

Il se tient ensuite étrangement au-dessus du corps sans vie du jeune après qu’il ait coulé sous la surface. Crédit : AsiaWire

Le jeune jouait dans une piscine publique du Sichuan, en Chine, lorsque son anneau gonflable s’est détaché dans l’eau.

Les images de vidéosurveillance montrent l’enfant qui se débat clairement alors qu’il remonte à la surface pour ensuite retourner sous et éclabousser, impuissant, pendant plusieurs minutes douloureuses.

Un homme à proximité continue tranquillement de nager tout en semblant regarder l’enfant souffrir et ne faisant rien pour le sauver.

Finalement, le jeune cesse de se débattre et s’enfonce complètement sous la surface, alors que l’homme le regarde d’en haut pendant plus de cinq minutes.

À un moment donné, il semble discuter du corps au fond avec une fille qui a mis ses lunettes et est allée sous l’eau pour mieux voir, mais comme l’homme n’a rien fait, elle non plus.

Le clip effrayant le montre ensuite tirant le corps du garçon hors de l’eau d’abord avec sa jambe, puis en le soulevant avec un bras.

Il fait pendre momentanément le corps du garçon dans l’eau avant de le tirer brutalement vers le bord de la piscine et de le caler sur le bord.

Au moment où le jeune a été sorti de l’eau, il était sous la surface depuis sept minutes.

Ce n’est que lorsqu’un autre adulte est arrivé que l’enfant a été complètement retiré du système de traction et a reçu une RCR.

Il ne semblait pas y avoir de sauveteurs à proximité, même si la piscine était relativement occupée par ce qui semblait être plusieurs nageurs plus âgés ou même adultes.

Le garçon aurait environ sept ou huit ans, mais son âge exact n’a pas encore été confirmé.

La piscine impliquée a été fermée et une enquête est en cours.

Il n’est pas clair si l’homme dans les images fait également l’objet d’une enquête pour ne pas avoir apporté son aide.

