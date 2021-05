Moment déchirant, un écolier de 13 ans est frappé par une voiture après avoir heurté une route pour échapper à un gang de brutes

CECI est le moment où un écolier a été heurté par une voiture après avoir heurté une route – essayant apparemment d’échapper à une bande de brutes.

Des images déchirantes montrent un groupe d’écolières semblant frapper et narguer le jeune garçon – qui aurait 13 ans – à Seixal, au Portugal, jeudi dernier.

3 Des images déchirantes montrent un jeune garçon semblant être victime d’intimidation par un groupe de filles

3 Une des filles peut être vue en train de chasser le garçon de l’autre côté d’une route alors que quelqu’un d’autre filme sur

La vidéo commence avec l’une des filles frappant le garçon à l’épaule, alors que le reste de la troupe rit.

On peut entendre le garçon pleurer en essayant de s’échapper, quelques instants avant qu’une des filles ne le poursuive à travers une route.

Quelqu’un peut être entendu dire « il pleure » et « c’est de l’intimidation », comme quelqu’un le filme, Rapports TVi24.

Alors que les railleries se poursuivent, les filles peuvent être vues en train de suivre le garçon le long de la promenade animée EN 10-2, à Vale da Romeira, Seixal.

Le garçon essaie de s’échapper à nouveau – cette fois en courant désespérément dans le trafic venant en sens inverse.

Alors qu’il tente de traverser, il est heurté à toute vitesse par une voiture, laissant les filles hurler de choc.

3 Ils peuvent plus tard être vus en train de suivre le garçon sur une route très fréquentée, le poussant à se précipiter dessus dans les voitures venant en sens inverse.

Selon le Diário do Distrito, un journal de Setúbal, les filles sont des élèves de l’école fondamentale Dr. António Augusto Louro, à Arrentela, Seixal.

Le journal a rapporté qu’ils n’avaient pas aidé le garçon, qui avait subi des blessures mineures, après le fracas d’horreur.

Le père du garçon, José Lemos, a déclaré à l’émission Two at Ten de TVI que son fils s’était blessé au bras et se rétablissait maintenant.

Il a déclaré s’être plaint à la police et avoir été référé au programme Escola Segura – un programme qui vise à assurer la sécurité des élèves autour des écoles.

La Direction nationale de la PSP a déclaré « avoir enregistré l’accident, ayant déjà identifié toutes les personnes impliquées » et a déclaré qu’elle était en « étroite collaboration avec l’école ».

« La Commission pour la protection de l’enfance et de la jeunesse (CPCJ) et le parquet ont également été informés de l’événement », a déclaré le PSP.

L’école de base Dr António Augusto Louro a nié avoir «connaissance des conflits entre ces élèves», contacté par l’observateur.

Son conseil d’administration a ajouté que «après avoir pris connaissance de l’incident, le conseil a engagé la procédure disciplinaire prévue par la loi».

Selon l’école, la victime « suit des cours depuis lundi et est en convalescence ».

Il a également indiqué que « un soutien psychologique a été mis à la disposition des étudiants concernés ».

