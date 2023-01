Moment déchirant, sa fille supplie son père de ne pas se suicider quelques minutes après avoir étouffé sa mère en phase terminale

C’est le moment déchirant où une fille a supplié son père de ne pas se suicider quelques minutes seulement après avoir étouffé sa mère en phase terminale.

Lesley Cawthorne, 49 ans, peut être vue frénétiquement par vidéo en train d’appeler son père basé à Chypre, David Hunter, depuis son domicile au Royaume-Uni.

David Hunter est accusé du meurtre prémédité de sa femme Janice Crédit : FACEBOOK

La fille de Hunter, Lesley, a supplié son père de ne pas se suicider dans les instants qui ont suivi l’étouffement de sa mère

Il avait étouffé sa mère et sa femme de 52 ans quelques instants plus tôt et parlait de se suicider.

Dans l’appel vidéo, diffusé aujourd’hui devant la cour d’assises de Paphos à Chypre, on peut entendre Lesley dire: “Papa concentre-toi juste sur moi, papa concentre-toi sur moi.

“Papa oublie tout le monde, oublie tout le reste, concentre-toi sur moi, pas sur elle, sur personne d’autre, juste toi et moi.

“Papa tu m’aimes, tu le sais, je suis ta copine. Tu m’as toujours aimé. Je suis ta copine, je suis ta copine papa.”

La Britannique commence à lutter contre les larmes, sa voix se brisant : “Je suis ta petite fille. Souviens-toi quand j’étais à l’hôpital, et que tu étais là dans l’ascenseur, quand je suis revenu.

“Et papa, souviens-toi comment tu m’as accompagné dans l’allée – tu as dit que j’étais belle. Je suis ta copine – dit-elle à travers les larmes – je suis ta copine.

“Tu ne peux pas me quitter. Papa s’il te plait, s’il te plait, papa je t’en supplie. Papa.”

Hunter, un ancien mineur d’Ashington dans le Northumberland, a regardé au tribunal la vidéo montrant Lesley crier pour qu’il survive.

L’homme de 75 ans est accusé du meurtre prémédité de sa femme Janice, 74 ans, qui souffrait d’une leucémie en phase terminale dans leur maison de retraite à Chypre.

Après l’avoir étouffée le 18 décembre 2021, il a appelé son frère William, basé au Royaume-Uni, à avouer.

Il a ensuite dit à son frère son intention de se suicider avec une overdose de drogue et d’alcool.

William a alerté la police qui s’est précipitée au domicile de Lesley à Norfolk et lui a demandé d’appeler son père par vidéo pour obtenir des preuves.

Hunter dit qu’il a étouffé sa femme parce qu’elle ne voulait plus vivre à cause de l’agonie causée par sa maladie en phase terminale.

Le Mirror a rapporté que l’avocat de Hunter, Michael Polak, de Justice Abroad, a déclaré par la suite: “La raison pour laquelle nous avons diffusé la vidéo au tribunal est qu’elle montre que David est en état de choc et ne comprend pas ce qui se passe autour de lui.”

TOMBE EN LARMES

Il a poursuivi : « Nous disons que lorsque les déclarations lui ont été recueillies par la police, il n’était pas en état d’être interrogé.

« Il est remarquable que la police l’ait interrogé sans aucune évaluation psychiatrique de lui.

«Il n’y a aucun moyen que si cette affaire s’était déroulée au Royaume-Uni, il aurait été interrogé dans ces circonstances, car la police aurait subi une évaluation psychiatrique pour s’assurer qu’il va bien et pour s’assurer que les preuves sont fiables.

“Cela, ajouté au fait qu’il n’avait pas d’avocat ni d’interprète, signifie que ces déclarations doivent être exclues de l’affaire.”

L’audience préliminaire d’aujourd’hui était la première fois que Hunter, 75 ans, parlait devant le tribunal depuis qu’il avait été placé en détention provisoire.

Le père a fondu en larmes lorsque le parquet, en contre-interrogatoire, lui a montré une photo du corps sans vie de sa femme dans leur maison.

Hunter a réfuté les affirmations que Janice avait lutté lorsqu’il l’a étouffée, après que le procureur Andreas Hadjikyrou ait lu une déclaration de lui où il a dit qu’elle l’avait fait.

La déclaration disait: «Je suis revenu du canapé sur lequel elle était assise et j’ai fermé son nez et sa bouche avec mes deux mains pendant environ 10 à 15 minutes jusqu’à la mort de Janice.

« J’essayais de la sauver en la tuant. Janice résistait et me tenait les mains.

La déclaration a été prise par un détective chypriote au lendemain de la mort de Janice.

« ELLE ME SUPPLIAIT »

Hunter a insisté aujourd’hui: «Ma femme était juste allongée là.

“Plus tard, on m’a dit qu’elle avait du mal, mais je sais que je ne ferais jamais de mal à ma femme.

“Mes mains n’avaient aucune égratignure.”

S’exprimant devant le tribunal par la suite, la femme de 75 ans a déclaré: “Je ne l’aurais jamais tuée en un million d’années.

« Elle ne m’a pas demandé, elle m’a supplié. Les cinq dernières semaines, elle me suppliait.

« Elle n’a pas résisté. À cause du cancer, elle ne pouvait même pas lever les mains.

Le procureur Andreas Hadjikyrou a déclaré que Hunter avait dit aux policiers le soir de la mort de Janice ce qu’il avait fait.

Il a dit : « Vous avez dit [an officer] ‘ma femme a une leucémie et elle avait trop mal et elle m’a demandé de l’aider à ne plus souffrir.

“‘Après je l’ai tuée avec mes mains.’.”

“L’A TUÉE POUR LA SAUVER”

Hadjikyrou a également déclaré que Hunter avait dit à une infirmière qu’il “ne supportait pas de voir [Janice] souffrir » et qu’il a dit à la police lorsqu’il était à l’hôpital : « Je l’ai tuée pour la sauver ».

Hunter a déclaré aujourd’hui qu’il ne se souvenait pas avoir dit l’une de ces choses.

M. Hadjikyrou a déclaré que Hunter avait fait des aveux dans lesquels le Britannique avait déclaré que Janice lui avait dit: “Dave, je ne veux plus vivre”.

Dans la même déclaration, prise immédiatement après, M. Hadjikyrou a déclaré que Hunter avait révélé: “Dès que je l’ai tuée, je l’ai embrassée au revoir.

“Je sais que ce que j’ai fait à Janice était mal mais maintenant Janice ne souffre pas et elle peut reposer en paix.”

Hunter a déclaré qu’il ne se souvenait pas avoir fait l’une de ces déclarations.

Il a déclaré au tribunal que lorsque la police est venue chez lui dans le village de Tremithousa, où lui et Janice s’étaient retirés, il se souvient que tout ressemblait à “un rêve” après avoir pris “toute la drogue dans sa maison”.

Hunter a dit : « Quand [the police officer] posait des questions tout ce que je pouvais voir était son visage – comme un tunnel.

“Je n’écoutais pas parce que j’avais l’esprit ailleurs.”

Il a dit ne rien savoir par rapport à ses droits en tant que suspect et se souvenir de “très peu” de la soirée.

Sa défense soutient que les déclarations faites entre le 18 et le 21 décembre – date à laquelle il a été évalué psychologiquement – devraient être rejetées.

Hunter affirme que Janice lui avait demandé de la tuer car sa maladie en phase terminale était si douloureuse Crédit : PA