Moment déchirant La princesse Charlotte, 7 ans, pleure après les funérailles de la reine – laissant les fans royaux dévastés

La princesse Charlotte a pleuré après les funérailles émouvantes de la reine dans un moment déchirant cet après-midi.

La royale de sept ans s’est essuyée les yeux et a été réconfortée par sa mère Kate Middleton après avoir dit au revoir à son arrière-grand-mère bien-aimée.

La princesse Charlotte a pleuré après les funérailles de la reine Crédit : Peter Jordan

La fillette de sept ans, photographiée avec sa famille, avait été incroyablement calme tout au long du service

Kate a placé une main protectrice sur l’épaule de Charlotte à leur arrivée à l’abbaye de Westminster Crédit : Getty

Elle était courageusement restée incroyablement calme tout au long de l’immense cérémonie à Westminster Hall.

Et on ne l’a vue pleurer que lorsque le cercueil de Sa Majesté a été descendu dans le corbillard à Wellington Arch.

Les fans ont été dévastés par les scènes cet après-midi. L’un d’eux a écrit : “La princesse Charlotte pleure-t-elle ? Arrêtez !”

Un autre a déclaré: “Je ne pensais pas que j’allais pleurer, puis j’ai entendu les tuyaux commencer, puis j’ai vu la princesse Charlotte pleurer alors que le cercueil s’arrêtait à la fin alors qu’il passait du chariot à canon à la voiture.”

Le frère aîné de Charlotte, Prince George, neuf ans, a également été réconforté lors des funérailles lorsqu’il est apparu ému.

La princesse de Galles a posé une main rassurante sur la jambe de son fils aîné après s’être frotté l’œil.

Il était assis entre sa mère et son père et Charlotte, assise à côté de Kate, regardait.

Et il y a eu des scènes émouvantes lorsque les deux enfants sont entrés dans l’abbaye de Westminster avec leurs parents.

On s’attendait à ce qu’ils soient absents des funérailles, mais il est entendu que le nouveau prince et la princesse de Galles ont décidé qu’il était important pour eux d’être là.

Kate, maman de trois enfants, a été vue en train de placer une main rassurante sur les épaules de ses enfants aînés alors qu’ils entraient dans le mémorial.

George a été photographié en train de chanter The Day Thou Gavest, Lord, Is Ended alors qu’il se tenait entre ses parents.

Cela vient comme…

On pouvait voir Charlotte regarder autour d’elle sous le bord de son chapeau pendant que les personnes en deuil chantaient The Lord’s My Shepherd.

Pendant le sermon de l’archevêque de Cantorbéry, George a lu l’ordre de service tandis que sœur Charlotte a été vue en train de chuchoter à sa mère.

À un moment donné, les jeunes ont pu être vus debout à côté de leur tante Meghan Markle.

La famille a ensuite pris place aux côtés de dirigeants du monde entier pour dire au revoir au monarque britannique le plus ancien.

Après les funérailles, Charlotte a rejoint Camilla et Kate dans une voiture alors qu’elles suivaient une procession vers Wellington Arch.

Pendant ce temps, George a été vu jaillir alors qu’il marchait avec d’autres membres de la famille royale.

La princesse Charlotte et le prince George avaient l’air sombre alors qu’ils se tenaient devant l’abbaye de Westminster 1 crédit