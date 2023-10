Moment déchirant, la mère israélienne d’un nouveau-né apprend que son mari a été tué par le Hamas

C’est le moment tragique où une Israélienne, maman d’un nouveau-né, a appris que son mari avait été tué par des terroristes du Hamas.

Shaylee Atary et sa fille Shaya ont réussi à fuir leur village de Kfar Aza, ravagé par le Hamas dans un déchaînement écoeurant, quelques jours auparavant.

8 Shaylee Atary tient sa fille nouveau-née Shaya, quelques instants avant qu’elle découvre que son mari a été tué par des militants du Hamas lors du déchaînement de Kfar Aza

8 La famille de Shaylee se rassemble autour d’elle alors qu’elle sanglote de manière incontrôlable dans les images effrayantes

8 Shaylee photographiée avec son mari Yahav Winner et leur nouveau-né Crédit : Facebook

Mais son mari a disparu lors du massacre au cours duquel des militants du Hamas armés de fusils, de grenades et de couteaux ont tué des familles entières dans leur lit tôt samedi matin.

Au moins 40 bébés et enfants ont été massacrés tandis que des familles ont été brûlées vives dans leurs maisons, abattues et décapitées.

Shaylee, une chanteuse israélienne, avait choisi de parler à Sky News de la disparition de son mari, Yahav Winner.

Dans le clip déchirant, Shaylee tient fermement sa fille nouveau-née alors qu’elle partage ses craintes que son mari ne soit « blessé » ou « kidnappé ».

Un air de peur l’envahit lorsqu’elle voit sa mère par terre dans le couloir, la tête dans ses mains.

On venait de lui annoncer que Yahav était mort.

Alors que Shaylee confie son nouveau-né à un parent, elle crie « Maman, Maman ! », tandis que sa mère s’accroupit silencieusement près de la porte.

Elle commence alors à sangloter de manière incontrôlable dans les images déchirantes, alors que sa famille se presse autour d’elle.

Ceux qui racontent les images de l’interview précisent que la jeune maman vient de recevoir la confirmation dévastatrice de la mort de son mari.

Et Stuart Ramsay de Sky – qui dirigeait l’interview – a déclaré : « C’est l’horreur de la guerre. La famille nous a permis de montrer cela pour que tout le monde comprenne à quoi ça ressemble.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a partagé mercredi une horrible photo du lit d’un enfant trempé de sang à la suite du carnage écoeurant au cours duquel le Hamas aurait décapité des bébés.

Netanyahu a publié en ligne cette photo déchirante avec la légende « Le Hamas est pire que l’EI ».

L’horrible photographie partagée par le Premier ministre montre les draps d’un enfant trempés de sang et encore plus étalés sur le sol dans une représentation inquiétante du massacre du Hamas.

Des jouets sont éparpillés dans la pièce et des traces de ce qui aurait pu être une explosion recouvrent le mur.

Netanyahu a déclaré plus tard que le Hamas avait décapité des soldats, violé des femmes, abattu des enfants d’une balle dans la tête et brûlé vifs lors de ses attaques horrifiantes contre Israël.

Il a déclaré avec rage : « Chaque membre du Hamas est un homme mort ».

Shaylee avait déclaré précédemment qu’elle avait été forcée de se cacher dans un entrepôt avec son bébé, sans nourriture ni eau, pendant 27 heures pendant que le Hamas ravageait leur village.

La courageuse maman s’est couverte, elle et son bébé, de sacs de terre alors qu’ils essayaient de rester cachés, mais ils ont été forcés de courir lorsqu’ils ont entendu des hommes armés se rapprocher.

Heureusement, une famille les a accueillis et les a laissés se cacher dans leur refuge où ils attendaient les secours.

Shaylee et son bébé ont tous deux souffert de l’inhalation de fumée pendant cette épreuve, mais ils ont ensuite été transportés à l’hôpital par les FDI.

Elle a déclaré : « Je ne sais vraiment pas où se trouvait notre État. »

« Ils nous ont abandonnés. Ils étaient sur Twitter. C’est là qu’ils se trouvaient.

Yahav était un cinéaste qui a remporté le prix de la meilleure photographie au Festival international du film des étudiants de Tel Aviv cette année pour l’un de ses films, selon ScreenDaily.com.

Plus de 2 000 personnes ont été tuées depuis que les militants palestiniens ont organisé samedi une attaque surprise par voie terrestre, aérienne et maritime contre Israël.

Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière des 75 ans d’histoire d’Israël. Des hommes armés ont saccagé des villes et même un festival de musique, tuant plus d’un millier de personnes et emmenant de nombreux otages à Gaza.

8 Le Premier ministre israélien a partagé une image poignante du lit d’un enfant trempé de sang après la décapitation des « bébés » du Hamas lors du massacre brutal de Kfar Aza Crédit : Twitter

8 Au moins 40 bébés et enfants ont été massacrés tandis que des familles ont été brûlées vives dans leurs maisons, abattues et décapitées lors de l’attaque du village. Crédit : AFP

8 Kfar Aza, une colonie proche de la frontière avec Gaza, a été décimée par les militants du Hamas

8 Shaylee a découvert que son mari était mort après avoir vu sa mère accroupie sur le sol, la tête dans les mains, après que les forces israéliennes ont annoncé la nouvelle