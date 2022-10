Moment déchirant, des chameaux transportent des briques dans le “lieu de travail le plus chaud du monde” avec des températures atteignant cinquante degrés

C’est le moment déchirant où les chameaux sont obligés de travailler sans relâche dans les conditions les plus extrêmes dans ce qui a été surnommé “le lieu de travail le plus chaud du monde”.

Les images poignantes montrent des chameaux en train de transporter de grandes piles de briques par charrette dans des fours à briques locaux dans l’État du Rajasthan, dans le nord de l’Inde.

Alors que les animaux robustes jouent un rôle clé dans le transport des matériaux locaux, ils travaillent dans des conditions pénibles dans cet environnement dur et poussiéreux, où les températures peuvent souvent atteindre 50 degrés Celsius.

Sans ombre, les chameaux et les travailleurs locaux – y compris les familles qui aident à fabriquer les briques – travaillent jusqu’à neuf heures par jour, selon l’organisation caritative mondiale pour les animaux SPANA (la Société pour la protection des animaux à l’étranger).

Les chameaux transportent des charges pesant deux tonnes, chaque chariot étant rempli de 800 ou 900 briques individuelles, a averti l’organisme de bienfaisance.

Les jours les plus chauds, ils sont obligés de travailler toute la nuit, de 2h à 11h.

Dans ces conditions intolérables, les mammifères à sabots sont constamment menacés de blessures et de maladies, les blessures et les boiteries faisant partie des problèmes courants.

De plus, les conditions vésiculaires signifient que les animaux souffrent souvent également de problèmes respiratoires, de coliques et de maladies de la peau telles que la gale.

S’exprimant avant la Journée mondiale des animaux mardi, Linda Edwards, directrice générale de la SPANA, a déclaré : “Les animaux de trait comme les chameaux travaillant dans les fours à briques du Rajasthan jouent un rôle vital dans les communautés les plus pauvres du monde.

“Cependant, ils sont souvent complètement ignorés et beaucoup de gens ignorent les conditions extrêmes auxquelles ils sont confrontés.

“Malheureusement, de nombreux animaux de trait endurent des conditions exceptionnellement difficiles, portant souvent des charges excessives dans une chaleur étouffante sur des terrains difficiles.

“Leur bien-être est souvent très pauvre – ils n’ont pas accès à l’eau, à un abri et à des soins vétérinaires.”

SPANA, qui améliore le bien-être des animaux de trait dans les pays à faible revenu, notamment en fournissant des soins vétérinaires essentiels, a soigné plus de 9 300 chameaux souffrants dans des fours à briques en Inde grâce à ses cliniques mobiles au cours de l’année dernière.

Outre les soins vétérinaires, les propriétaires de chameaux reçoivent également une formation et des conseils pour bien s’occuper de leurs animaux.

Ce soutien, qui comprend l’éducation des propriétaires sur une nutrition adéquate et l’utilisation d’équipements sûrs et confortables pour leurs animaux, aide à éviter des problèmes évitables pour les chameaux, a déclaré l’organisme de bienfaisance.

Dans le monde, plus de 200 millions d’animaux de trait – chevaux, ânes, chameaux, mules et éléphants – permettent à des familles pauvres de gagner un petit revenu et de survivre.

Ces animaux font le travail des camions, des tracteurs et des taxis – et transportent des marchandises, de la nourriture, de l’eau et du bois de chauffage – soutenant efficacement les moyens de subsistance de plus d’un demi-milliard de personnes, a déclaré la SPANA.

Que ce soit dans les fours à briques en Inde, dans les dépotoirs de Bamako, la capitale du Mali, ou sur le terrain inaccessible des montagnes de l’Atlas au Maroc, les animaux de trait endurent des conditions incroyablement difficiles.

Le PDG Edwards a ajouté : « Nous nous engageons à améliorer la vie des animaux de trait dans les pays à faible revenu du monde entier et la nécessité de notre travail est plus grande que jamais.

“Tant d’animaux de trait ont désespérément besoin d’aide, mais avec votre soutien, nous pouvons faire en sorte que les animaux reçoivent la reconnaissance, le respect et les soins vitaux dont ils ont besoin.”

En 2021, SPANA a fourni des soins vétérinaires et des vaccins essentiels à plus de 291 000 animaux malades et blessés dans 28 pays, ainsi que des aliments et de l’eau vitaux pour les animaux en situation de crise.

