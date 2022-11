Moment de tension furieux, le président Xi sermonne Trudeau “pour avoir divulgué leurs conversations” à la presse au G20

FURIOUS Xi Jinping a donné à Justin Trudeau un dénigrement humiliant lors de la conférence du G20 aujourd’hui pour avoir prétendument divulgué leurs conversations à la presse.

Les deux dirigeants ont été filmés en train d’avoir une discussion animée via un traducteur lors du sommet en Indonésie.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau s’entretient avec le président chinois Xi Jinping Crédit : Reuters

Une caméra de télévision était derrière un interprète chinois bien en vue pendant que les deux parlaient Crédit : Alamy

Xi a semblé frustré alors qu’il déchirait le Premier ministre canadien sur la façon dont les détails d’une réunion entre eux mardi avaient été divulgués à la presse par des sources du gouvernement canadien.

“Tout ce dont nous avons discuté a été divulgué dans le journal – ce n’est pas approprié”, a déclaré Xi à Trudeau par l’intermédiaire de l’interprète, en souriant.

“S’il y a de la sincérité, nous pouvons bien communiquer dans le respect mutuel, sinon le résultat ne sera pas facile à dire.”

Trudeau a interrompu le dirigeant chinois et s’est avancé vers lui.

“Au Canada, nous croyons au dialogue libre, ouvert et franc et c’est ce que nous continuerons d’avoir”, a déclaré Trudeau.

“Nous continuerons à chercher à travailler ensemble de manière constructive, mais il y aura des choses sur lesquelles nous ne serons pas d’accord.”

Xi a regardé autour de lui lorsque Trudeau a répondu.

“Créons d’abord les conditions”, a répondu Xi.

La vidéo a capturé un rare moment franc pour Xi – dont l’image est soigneusement organisée par les médias d’État chinois.

Les deux se sont serré la main après la rencontre de curling des orteils.

Ni le ministère chinois des Affaires étrangères ni les médias d’État n’ont publié quoi que ce soit sur les pourparlers entre Xi et Trudeau.

Les deux hommes ont tenu mardi une réunion informelle en marge du sommet du G20, selon une source gouvernementale.

Un haut responsable du gouvernement canadien a déclaré que Xi et Trudeau avaient parlé de l’invasion russe de l’Ukraine, de la Corée du Nord et du changement climatique.

La source a déclaré que Trudeau avait également “soulevé nos sérieuses inquiétudes concernant les activités d’ingérence au Canada”.

Interrogé plus tard sur la confrontation, Trudeau a déclaré que “toutes les conversations ne seront pas toujours faciles”

“Mais il est extrêmement important que nous continuions à défendre les choses qui sont importantes pour les Canadiens”, a-t-il ajouté.

La ministre des Affaires étrangères, Mlanie Joly, a déclaré avoir discuté de l’ingérence chinoise avec son homologue chinois au G20.

La semaine dernière, Joly a déclaré que la Chine était une “puissance mondiale de plus en plus perturbatrice” et a mis en garde les entreprises contre l’approfondissement de leurs liens – affirmant qu’il y avait des risques géopolitiques.

Xi a tenu neuf réunions bilatérales officielles avec d’autres chefs d’Etat pendant le sommet, a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères.

Cela survient alors que Rishi Sunak a semblé atténuer les tensions avec la Chine en les qualifiant de “défi systémique” – alors qu’il laisse ouverte la possibilité de rencontrer le président Xi au sommet du G20.

Le Premier ministre a dressé un contraste saisissant par rapport à son prédécesseur Liz Truss qui s’apprêtait à classer le pays comme une “menace officielle”.

Il a expliqué comment le Royaume-Uni doit travailler avec la Chine pour traiter les problèmes les plus urgents tels que les relations avec la Russie au sujet de l’Ukraine.

Le Premier ministre, s’exprimant en route vers le G20, a déclaré: “Je pense que la Chine représente sans équivoque une menace systémique – enfin, un défi systémique – pour nos valeurs et nos intérêts et est sans aucun doute la plus grande menace étatique pour notre sécurité économique. , permettez-moi de le dire ainsi.

« C’est comme ça que je pense à la Chine. C’est ce que j’ai dit au cours de l’été, c’est pourquoi il est important que nous prenions les pouvoirs dont nous avons besoin pour nous défendre contre cela.

«Par exemple, la loi sur l’investissement dans la sécurité nationale en est un bon exemple.

“Mais je pense aussi que la Chine est un fait incontestable de l’économie mondiale et nous ne pourrons pas résoudre des défis mondiaux communs comme le changement climatique, ou la santé publique, ou même traiter avec la Russie et l’Ukraine, sans avoir un dialogue”. avec eux.”