Moment de silence des jésuites au Mexique pour les prêtres assassinés

“Aujourd’hui, nous commençons un cycle de prières pour la paix au niveau national. C’est l’ouverture d’un mois marquant la mémoire de toutes les personnes tuées et disparues. Aujourd’hui, nous nous souvenons des prêtres, des journalistes, des militants sociaux et des jeunes qui sont morts violemment », a déclaré González au rassemblement.

Le Centre multimédia catholique de l’église a déclaré que sept prêtres avaient été tués sous l’administration actuelle, qui a pris ses fonctions en décembre 2018, et au moins deux douzaines au cours des six années du président précédent.

“Les plus de 100 000 disparus et les 122 000 tués au cours de cette administration sont une source de douleur, de force, de colère et de courage pour construire la justice, la réconciliation et la paix”, a déclaré González.