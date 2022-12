« Moment de Paris » : la conférence COP15 à Montréal vise des objectifs stricts en matière de biodiversité

Si la biodiversité mondiale, sujet d’une grande réunion internationale à Montréal cette semaine, est trop importante, pensez plutôt au moineau à gorge blanche.

Leur joyeuse chanson « Dear Sweet Canada, Canada, Canada » illumine les arrière-cours et les parcs partout au pays. Sauf plus tellement.

“C’est un exemple classique”, a déclaré Peter Davidson d’Oiseaux Canada, l’un des nombreux groupes qui surveilleront les deux prochaines semaines de réunions de la COP 15 comme, eh bien, les faucons.

« C’est un oiseau commun et répandu, mais il décline à un rythme rapide. C’est un indicateur », a-t-il dit à propos du moineau à gorge blanche.

C’est le genre de déclin que 196 pays espèrent enrayer lors des réunions de cette semaine en parvenant à une convention actualisée sur la diversité biologique qui contient de vrais objectifs et de vrais fonds. Se référant à l’accord international qui a créé la même chose pour les gaz à effet de serre, les partisans disent qu’ils espèrent un “moment parisien”.

“Ce qui s’est passé à Paris, c’est que presque tous les pays ont convenu qu’il y avait une crise climatique et qu’ils devaient agir”, a déclaré Mary MacDonald du Fonds mondial pour la nature.

“C’était un moment qui a rassemblé tout le monde et c’est ce qui nous manquait pour la convention.”

Les preuves qu’un tel moment est nécessaire ne sont pas rares.

Davidson souligne que l’Amérique du Nord a perdu environ un tiers de ses oiseaux au cours des 50 dernières années. C’est trois milliards d’oiseaux qui ne remplissent pas le ciel.

Les Nations Unies ont conclu qu’un million d’espèces dans le monde sont menacées d’extinction. Le rythme s’accélère.

Les habitats canadiens, des prairies des prairies aux forêts de l’Est, disparaissent rapidement, selon Conservation de la nature Canada. Des études suggèrent que 90 % des écosystèmes dans le monde ont été modifiés.

À mesure que la nature s’amincit, sa capacité à fournir aux humains tout, de l’eau propre aux cultures pollinisées, diminue également. Il en va de même pour sa capacité à lutter contre les changements climatiques, une chose sur laquelle le gouvernement fédéral compte pour aider à atteindre ses objectifs en matière de gaz à effet de serre.

Ottawa dépensera 631 millions de dollars par an au cours de la prochaine décennie pour aider les forêts, les marais, les tourbières et les pâturages à évacuer jusqu’à quatre mégatonnes de gaz à effet de serre par an. Mais ils ne le feront pas si ces environnements ne sont pas préservés.

« Vous ne pouvez pas avoir une conversation sur la lutte contre le changement climatique sans parler de l’importance de la biodiversité », a déclaré Dawn Carr, directrice de la conservation à Conservation de la nature Canada et membre de la délégation canadienne à la COP 15. « Ce sont vraiment des questions totalement indissociables. .”

Les diplomates ont battu 22 cibles différentes pour les rencontres de Montréal. Ils comprennent la réduction des espèces envahissantes et de l’utilisation de pesticides, la réduction du gaspillage alimentaire, la garantie d’un accès et d’un partage équitables des ressources génétiques et la fin des subventions gouvernementales qui nuisent à la biodiversité.

Mais le ministre fédéral de l’Environnement, Stephen Guilbeault, a déclaré que quatre d’entre eux suffiraient pour quelque chose de parisien.

“Nous voulons arrêter et inverser la perte de biodiversité d’ici 2030”, a-t-il déclaré. « Nous devons protéger au moins 30 % des terres et des océans d’ici 2030.

« Il doit y avoir une véritable conversation sérieuse sur la mobilisation des ressources pour aider les pays en développement à atteindre leurs objectifs.

« Et dans le cas du Canada, cela doit être fait en partenariat avec les peuples autochtones, les provinces et les territoires.

C’est beaucoup, reconnaît Guilbeault.

La dernière fois qu’il a vérifié, il y avait 1 200 éléments «entre crochets» – des endroits dans le texte où le libellé n’est pas réglé.

“Ce n’est pas un mince exploit à accomplir.”

Les négociateurs ne peuvent pas non plus, a-t-il dit, choisir parmi ces quatre éléments. Ils sont étroitement liés et en laisser tomber un affecte les autres.

“Je doute que nous puissions parvenir à un accord sur la protection de 30% d’ici 2030 sans une conversation solide sur la mobilisation des ressources”, a-t-il déclaré.

Guilbeault a déclaré qu’il serait tout aussi difficile de parler de protection des terres sans inclure les peuples autochtones.

Les pourparlers seront lents et laborieux, a déclaré Carr.

“Ils feront littéralement le tour de pays en pays et ils rédigeront le projet de texte jusqu’à ce qu’il y ait un consensus.”

Les enjeux sont élevés. Les crochets où le consensus n’est pas atteint sont simplement supprimés et, parmi les éléments entre crochets, se trouve le point crucial de 30% d’ici 2030.

“Si ces crochets ne sont pas supprimés, l’aspect mesurable sera perdu”, a déclaré Carr.

La COP 15, qui signifie Conférence des Parties, créera une petite ville en soi. Les organisateurs disent qu’il y a 17 000 participants inscrits avec 900 journalistes accrédités pour couvrir leurs délibérations.

Les critiques disent que de tels événements gigantesques sont trop lourds pour produire des résultats et ne délivrent que des communiqués de bien-être inapplicables. Ils soulignent que les objectifs fixés lors de telles réunions sont rarement atteints et demandent s’il n’y a pas une meilleure façon de répondre aux crises environnementales.

Mais Guilbeault a déclaré qu’il était toujours utile de rassembler le monde pour discuter de problèmes communs.

Il souligne qu’il y a 10 ans, les scientifiques ont déclaré que le monde était sur la bonne voie pour un réchauffement de quatre à six degrés Celsius. Aujourd’hui, après une décennie de réunions sur le climat de la COP, cette plage est de 1,7 C à 2,4 C – pas assez bon, mais mieux.

« Il ne fait aucun doute dans mon esprit que les pays se réunissant année après année, comparant des plans, comparant des stratégies… ont joué un rôle clé », a déclaré Guilbeault. « Nous avons besoin du même type de mouvement international sur la nature et c’est ce que j’espère que Montréal sera.

L’espoir résonne dans toutes les discussions sur la COP 15 comme le chant d’un moineau à gorge blanche.

“Je pense qu’il y a beaucoup d’intérêt et d’espoir autour de cela”, a déclaré MacDonald. “La nature est pleine d’espoir.”

Bob Weber, La Presse Canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.