Moment de parieurs sans vergogne « dîner et se précipiter » – dans le même pub où une famille a accumulé un billet de 215 £ puis s’est enfuie

C’est le moment où deux parieurs sans vergogne ont dîné et se sont précipités – quelques mois seulement après qu’une famille ait couru avec une facture de 215 £ dans le même pub.

Le directeur du Fisherman’s Arms à Newlyn, en Cornouailles, s’est tourné vers les réseaux sociaux dans l’espoir de retrouver deux femmes parties sans payer.

Le directeur du Fisherman’s Arms à Newlyn, en Cornouailles, a accusé deux femmes d’avoir dîné et couru

Le personnel dit qu’il n’a plus payé sa facture Crédit : Twitter/@ArmsFisherman

C’est la deuxième fois que le pub est frappé en un an Crédit : Twitter/@ArmsFisherman

Cela survient après que le pub, qui appartient en partie à la star du rugby anglais Jack Nowell, ait fait la une des journaux plus tôt cette année après qu’une famille se soit enfuie sans payer le jour de la fête des pères.

Cependant, après avoir photographié et humilié le groupe sur Facebook, le projet de loi a finalement été réglé avec un pourboire « généreux ».

Le pub espère un résultat similaire après le dernier dîner et a partagé la vidéosurveillance des femmes.

Ils ont posté les photos avec la légende : « C’est reparti ! Ces deux ceintures ont fait une course ce soir sans payer. Réservé sous le nom de Bethany. »

Les clichés montrent les deux femmes qui sont toutes deux blondes et portaient toutes deux des sweats à capuche gris.

Après le dîner et la course du début de l’année, Lucy, membre du personnel, a déclaré à MailOnline : « Je travaille dans cette industrie depuis 14 ans et cela ne m’est jamais arrivé auparavant.

« C’est assez décevant – nous avons ouvert il y a seulement sept mois.

« Ils sont entrés, ont accumulé une énorme facture et sont repartis. Ils avaient beaucoup de cocktails, de nourriture, d’entrées, de plats principaux et de pudding.

« Nous serions ravis qu’ils reviennent et paient, mais je ne sais pas si cela va arriver. Nous voulons également que les autres entreprises soient au courant afin que personne d’autre ne se fasse piquer. »

Cependant, elle a déclaré plus tard que la famille avait réglé ses dettes. On ne sait pas s’ils se sont précipités accidentellement ou volontairement.

Cela survient après qu’un couple qui a manqué d’un restaurant sans payer le mois dernier a déclaré qu’il avait une bonne raison de le faire après avoir été humilié pour s’être précipité en ligne.

Ruby McGrath, 32 ans, et Suzy Hopley, 33 ans, ont pris un repas de 56 £ avec leurs deux enfants au Smithy Arms à Swinton, dans le Yorkshire du Nord.

Mais le couple a riposté, affirmant qu’ils avaient été contraints de partir en raison d’une « urgence ».

Pendant ce temps, une mariée a récemment affirmé que sa demoiselle d’honneur avait fait une course après avoir volé 3 000 £ à l’heureux couple.