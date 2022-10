Moment de larmes, le vétérinaire donne à son ami chimpanzé en pleurs, Pipo, dont il a sauvé la vie il y a 25 ans, un dernier baiser d’adieu et dit “Je dois y aller”

LE moment émouvant où un chimpanzé dit au revoir pour la dernière fois au gardien de zoo qui lui a sauvé la vie il y a un quart de siècle a été capturé dans des images déchirantes.

La vidéo montre le chef du zoo parlant tendrement au primate, qui l’embrasse et semble réticent à le laisser partir.

C’est le moment émouvant que Pipo le chimpanzé dit au revoir à son meilleur ami humain Crédit : Flash d’information

Le vétérinaire Eduardo Sacasa connaît Pipo depuis 25 ans Crédit : Flash d’information

La paire se tient la main pendant qu’il essaie d’expliquer pourquoi il doit y aller Crédit : Flash d’information

Des images touchantes des derniers adieux du couple montrent le directeur du zoo du zoo national du Nicaragua, Eduardo Sacasa, faisant ses adieux à Pipo le chimpanzé, 38 ans.

Eduardo – qui est aussi le vétérinaire en chef du zoo, embrasse tendrement le chimpanzé en lui expliquant qu’il doit partir.

Le couple est en train de se séparer après que le gouvernement nicaraguayen a obtenu la prise de contrôle du zoo.

Alors qu’il s’accroupit devant l’enceinte de Pipo, des images montrent Eduardo en train de parler avec lui avant que les deux ne se tiennent la main.

Il dit alors au chimpanzé en espagnol : “Je suis venu te dire au revoir.”

Eduardo poursuit : « Nous avons passé tellement de temps ensemble… et maintenant je viens te dire au revoir. Je dois y aller.

“Marina [Sacasa’s wife and colleague] et je suis fatigué, et je suis venu te dire au revoir, as-tu entendu?

“Tu te comportes bien quand nous ne sommes pas là, et sois calme. Nous allons leur parler pour qu’ils te donnent toujours de l’amour.”

Il ajoute : “Pipo, je suis désolé de te quitter… Vraiment désolé. Ça fait tellement mal de te quitter.”

À la fin de la séquence, Pipo et Eduardo partagent un baiser avant de se dire au revoir.

Eduardo a expliqué plus tard comment il avait fait la connaissance de Pipo et comment il lui avait sauvé la vie il y a 25 ans.

“Il vient d’un zoo de La Havane, à Cuba”, a-t-il déclaré. “Il n’avait que 11 mois et a maintenant environ 38 ans. Je l’ai rencontré en 1997 lorsque nous avons repris la direction du zoo.

“Depuis le jour où nous nous sommes rencontrés, nous avons eu une bonne chimie, et j’ai progressivement gagné son affection et son amitié, car il est aussi très en colère, et avec la force de près de cinq hommes, il peut être très dangereux.”

J’espère seulement que tout comme on s’est occupé de lui pendant 25 ans… les nouveaux qui vont s’occuper du zoo continueront à le faire Eduardo Sacasa

Lorsqu’ils ont repris le zoo, ils ont découvert que Pipo avait subi un horrible accident qui n’avait pas été remarqué par la direction précédente.

“Nous avons vu que dans la petite cage dans laquelle il se trouvait à ce moment-là, il avait subi un accident”, a déclaré Eduardo.

“Le toit, qui était fait de tiges de fer pur, est tombé et a écrasé sa petite tête, laissant son visage brisé et fracturé.

“Un neurochirurgien l’a pratiquement reconstruit, mais il y a eu des blessures comme la perte de plusieurs dents ou son “petit œil de travers” ou – comme on l’appelle – louche, mais toujours avec une intelligence incroyable.”

Eduardo a déclaré que les blessures de Pipo l’avaient rendu plus agressif au fil des ans et qu’ils avaient construit une cage plus grande pour lui.

Il a sauvé la vie de Pipo au moins deux fois Crédit : Flash d’information

En 2012, le chimpanzé a subi un autre accident d’horreur après s’être coupé avec un couteau qu’un visiteur du zoo avait jeté dans sa cage dans un sac à dos.

“Un jeune d’une école lui a lancé un sac à dos et il y avait un grand couteau à l’intérieur”, a-t-il dit.

“Grâce à son intelligence, il a ouvert le sac à dos, sorti le couteau, ouvert la lame, et s’est accidentellement coupé les deux jambes, causant de très graves blessures à l’une d’elles.”

Eduardo a déclaré que l’incident rendait Pipo encore plus agressif et retirerait les sutures de ses blessures, ce qui prolongerait encore le processus de guérison.

L’animal frustré “mordait les vieilles blessures jusqu’à ce que des morceaux de chair se détachent” et devait être tenu à l’écart des visiteurs.

“Il ne pouvait voir aucun groupe d’écoliers, et ce serait pire s’ils le trompaient en lui faisant croire qu’ils allaient lui donner à manger et qu’au final, ils ne lui donnaient rien”, a expliqué Eduardo.

Mais il a ajouté que perdre Pipo était comme perdre un membre de sa famille.

“Avec une grande douleur dans mon cœur, les larmes aux yeux, j’espère seulement que tout comme nous avons pris soin de lui pendant 25 ans, lui donnant beaucoup d’affection, beaucoup d’amour, le choyant comme un fils… le les nouveaux qui seront en charge du zoo continuent de le faire car c’est un petit animal très reconnaissant”, a-t-il déclaré.

Les chimpanzés sont des créatures très intelligentes et peuvent construire des liens remarquables avec les êtres humains dans leur vie.

Cette vidéo capture le moment déchirant où un chimpanzé mourant a rencontré son meilleur ami humain pour la dernière fois.

