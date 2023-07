Moment de fierté pour Farhan Akhtar alors que sa fille Shakya obtient son diplôme avec sa famille à ses côtés

L’acteur-réalisateur Farhan Akhtar a fièrement assisté à la cérémonie de remise des diplômes de sa fille Shakya avec sa femme, Shibani, et son ex-femme, Adhuna.

L’acteur-réalisateur Farhan Akhtar a récemment assisté à la cérémonie de remise des diplômes de sa fille Shakya Akhtar, accompagné de sa femme Shibani Dandekar et de son ex-femme, Adhuna. Le fier père a partagé sa joie avec ses abonnés sur les réseaux sociaux en publiant des photos et des vidéos de l’événement. Shakya Akhtar a terminé avec succès ses études à l’Université de Lancaster au Royaume-Uni, et toute sa famille s’est réunie sur place pour célébrer son exploit. Aux côtés de Farhan, Shibani et Adhuna, les grands-parents de Shakya, Javed Akhtar, Honey Irani et Shabana Azmi, étaient également présents à l’événement pour exprimer leur fierté et leur soutien.

Le message de Farhan Akhtar

Farhan Akhtar s’est rendu sur Instagram pour partager des photos réconfortantes de Shakya posant avec ses parents et ses grands-parents, exprimant son bonheur et la félicitant pour son accomplissement. Il a écrit : « Félicitations à notre diplômée, Shakya… un moment si fier d’être là en famille et de célébrer votre réussite. De plus en plus… le monde vous appartient.

Tu m’as manqué @akiraakhtar @zoieakhtar… #lancasteruniversity #batchof2023. »

Zoya Akhtar et d’autres célébrités commentent le message de Farhan

La sœur de Farhan, la cinéaste Zoya Akhtar, s’est également jointe à la célébration et a commenté : « FOMO !!!!! Félicitations mon bébé Shakalaka !!! Tu es la plus intelligente du clan. »

L’acteur Hrithik Roshan a exprimé son admiration avec un emoji au cœur rouge et a commenté « incroyable », tandis que Karisma Kapoorm a également félicité Shakya.

La présence de Farhan Akhtar et de sa famille à la cérémonie a montré leur amour et leur soutien pour Shakya alors qu’elle entre dans le prochain chapitre de sa vie.

Les prochains projets de Farhan Akhtar

Farhan Akhtar a des projets passionnants en vue. Il est sur le point de réaliser le film, Jee Le Zaraa. Farhan est également susceptible de réaliser Don 3, le troisième volet de la populaire série de films Don. Alors qu’une annonce officielle n’a pas encore été faite, les fans attendent avec impatience le début du tournage du film.