Moment de fierté ! Le film Kennedy d’Anurag Kashyap avec Rahul Bhat obtient une standing ovation de 7 minutes lors de sa première à Cannes

Le film Kennedy de Rahul Bhat réalisé par Anurag Kashyap a été ovationné pendant 7 minutes lors de la première à Cannes et la vidéo du même devient virale sur les réseaux sociaux. Dans le clip, on peut voir Rahul Bhat devenir émotif tandis qu’Anurag et Sunny Leone peuvent être vus souriants.

Plus tôt, le film français de Johnny Depp, Jeanne du Barry, a été ovationné pendant sept minutes par le public. Partageant la vidéo, le célèbre photographe Viral Bhayani a écrit : « #RahulBhat devient émouvant alors que son film #Kennedy reçoit une ovation debout de 7 minutes lors de sa première à Cannes…. a rejoint Martin Scorsese et Johnny Depp qui ont été ovationnés pour la même durée. Une scène d’ouverture et de clôture de 10 minutes de Rahul captive la foule, le film est réalisé par @ anuragkashyap10.

Regarde:





Les internautes ont réagi au clip, l’un d’eux a écrit : « Je suis très heureux pour l’Inde ». Le deuxième a dit: « Rahul Bhatt apne zamaane k shahid Ranbir kapoor tha …….. » Le troisième a dit: « Il a finalement obtenu sa grande personnalité. » Le quatrième a commenté: « Pour moi, il sera toujours Heena ka Sameer. »

Le cinquième a déclaré: «Pour tous ceux qui ne se souvenaient pas, c’est un acteur apprécié de beaucoup. Il est devenu célèbre pour son rôle principal dans la série télévisée Heena de 1998 à 2003. Après avoir joué dans les films Yeh Mohabbat Hai (2002) et Nayee Padosan (2003), il a pris un congé sabbatique et a commencé à produire des séries télévisées, dont Meri Doli. Tere Angana (2007-2008) et Tum Dena Saath Mera (2009). Il a fait son retour d’acteur. Mais c’est le succès dont son âme avait besoin. Bravo #rahulbhat.

Kennedy est écrit et réalisé par Anurag Kashyap avec Rahul Bhat et Sunny Leone. Le film a été produit par Zee Studios et Ranjan Singh & Kabir Ahuja de Good Bad Films. Le DOP du film est Sylvester Fonseca. La musique du film est composée par Ashish Narula avec Aamir Aziz & Boyblanck. Le montage du film est réalisé par Tanya Chhabria et Deepak Kattar. La conception sonore du film est réalisée par Kunal Sharma et le Dr Akshay Indikar.