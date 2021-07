Moment de couronnement de l’Euro 2020 pour Roberto Mancini, l’homme italien de la Renaissance

Roberto Mancini a marqué dimanche le couronnement de sa carrière en remportant le Championnat d’Europe titre avec une équipe italienne transformée après les jours sombres de leur fiasco de qualification pour la Coupe du monde 2018.

Les quadruples champions du monde battre l’Angleterre 3-2 aux tirs au but alors que la finale de l’Euro 2020 s’est terminée 1-1 après prolongation à Wembley, l’Italie remportant sa deuxième couronne européenne, et la première depuis 1968.

« Il n’a pas encore coulé mais nous sommes ravis pour le public italien car il le mérite vraiment après une période éprouvante. C’est une grande joie pour nous », a déclaré Mancini.

C’était son 14e trophée en tant qu’entraîneur et le premier avec l’Italie après avoir échoué en tant que joueur de l’équipe nationale entre 1984 et 1994.

« J’ai eu beaucoup de chance de jouer dans une grande équipe en 1990 et de jouer dans une formidable équipe des moins de 21 ans en 1988, mais malgré le fait que nous étions la meilleure équipe, nous ne l’avons pas gagnée et avons perdu les deux fois aux tirs au but, alors j’ai c’était dû à ça. »

En mai 2018, peu étaient pressés de succéder à Gian Piero Ventura, après que l’Italie n’ait pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde pour la première fois en 60 ans.

Premier choix, Carlo Ancelotti a poliment décliné avant que Mancini, alors entraîneur du Zénith Saint-Pétersbourg, décroche son poste de « rêve ».

Mancini entraînait depuis 17 ans, remportant des trophées avec la Fiorentina, la Lazio, l’Inter, Manchester City et Galatasaray.

Mais sa carrière d’entraîneur semblait avoir perdu le sens de son objectif depuis son départ de City en 2013 avant que le siège d’Azzurri ne devienne vacant.

Son premier travail consistait à redonner confiance à une équipe démoralisée.

« Au début, quand il a dit que nous devions penser à gagner le Championnat d’Europe, nous avons aussi pensé qu’il était fou », a déclaré le capitaine Giorgio Chiellini.

Le défenseur de 36 ans était au San Siro de Milan en novembre 2017 lorsque l’Italie a perdu un match de barrage de la Coupe du monde contre la Suède.

« Mais c’est un rêve qu’il a lentement instillé dans nos têtes jusqu’à ce qu’il devienne réalité », a déclaré Chiellini.

Cette victoire fait suite à trois années de reconstruction, menées avec le soutien de plusieurs de ses anciens coéquipiers de la Sampdoria, dont l’ancien manager de Chelsea Gianluca Vialli.

Le nouveau look de l’Italie était sans grandes stars, l’essentiel de leur expérience internationale était largement centré sur Chiellini et son collègue défenseur de la Juventus Leonardo Bonucci.

« Il a travaillé sur la tête, nous a redonné confiance, enthousiasme, estime de soi », a déclaré Bonucci, 34 ans.

«C’est un homme de peu de mots, mais il a créé un grand groupe et il a relancé une équipe qui était au plus bas depuis 60 ans. Avec une grande sérénité, il transmet calme et confiance », a poursuivi Chiellini.

« Jeune jeu moderne »

Les statistiques sous Mancini ont été impressionnantes.

Seulement deux défaites en 39 matchs et une série en cours de 34 matchs sans défaite remontant à septembre 2018.

Au cours du Championnat d’Europe, il a battu le record national de 30 matchs sans défaite établi par l’ancien entraîneur vainqueur de la Coupe du monde Vittorio Pozzo dans les années 1930, et n’est désormais qu’un derrière les records de 35 détenus par l’Espagne et le Brésil.

Avant cet Euro sans faute, l’Italie avait réalisé un parcours qualificatif parfait avec 10 victoires en 10 matches, et s’était assuré une place dans le dernier carré de la Ligue des Nations qui se jouerait à Milan et Turin en octobre.

Ils ont également remporté les trois premiers matches de leur campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022.

Mais au-delà des résultats, l’ancien attaquant de la Sampdoria et de la Lazio a construit une équipe moderne avec une marque de football accrocheuse.

Un milieu de terrain solide de Marco Verratti, Jorginho et Nicolo Barella s’est avéré crucial pour la victoire tout en restant fidèle aux fondamentaux défensifs de l’Italie.

Il a ouvert la porte aux joueurs, avec 77 appelés en trois ans et 35 d’entre eux ont fait leurs débuts.

Nicolo Zaniolo a reçu son premier appel en septembre 2018 à l’âge de 19 ans avant même d’avoir fait ses débuts en championnat avec le club Roma.

Barella, 24 ans, et Federico Chiesa, 23 ans, figuraient parmi les architectes du sacre européen, le choix de Manuel Locatelli, 23 ans, et Matteo Pessina, 24 ans, payant également.

« Je suis très fier, car ce n’était pas une bonne situation quand je suis arrivé. Tout le monde a dit que l’Italie n’avait pas de joueurs de bonne qualité », a déclaré Mancini.

Le déclin avait suivi la victoire de l’Italie en Coupe du monde 2006, avec des sorties en phase de groupes aux éditions 2010 et 2014, malgré la finale de l’Euro 2012 et les quarts de finale en 2016.

Pour la légende des Azzurri Luigi Riva, membre de l’ancienne équipe italienne vainqueur du championnat d’Europe il y a 53 ans, la victoire est celle de Mancini.

« Mancini a donné à l’équipe un jeu jeune et moderne, a marqué sa marque », a déclaré le meilleur buteur italien de tous les temps avec 35 buts en 42 apparitions.

« C’est son équipe nationale. »

Mancini a maintenant tout le temps de continuer à façonner son équipe nationale pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, son contrat étant prolongé avant l’Euro jusqu’en 2026.

