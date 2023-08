Moment de choc, une grand-mère « sadique » essaie d’écraser un chaton à mort avec une brique dans la poubelle du voisin – avant de se libérer

C’est le moment choquant où une grand-mère « sadique » essaie d’écraser un chaton à mort avec une brique dans la poubelle d’un voisin – avant de se libérer.

Pamela Mattinson, 49 ans, de Bolton, a jeté le chat dans la poubelle, puis a laissé tomber la brique dessus au moins quatre fois le 2 mars.

Pamela Mattinson a laissé tomber une brique sur un chaton quatre fois 1 crédit

La vile grand-mère a regardé dans la poubelle entre deux coups 1 crédit

Entre chaque coup, elle s’arrêtait pour regarder le chaton terrifié – avant de s’enfuir lorsqu’un voisin l’a confrontée.

Plus tard, elle a sorti le chaton dans un sac en plastique – et a demandé au voisin « Pourquoi mon chat est-il dans votre poubelle? »

Le chat s’est retrouvé avec des pattes arrière blessées et une patte qui saignait abondamment – ​​mais s’est depuis rétabli contre toute attente après quatre jours de traitement par des vétérinaires.

La grand-mère « méprisable » a plaidé coupable à Bolton Crown Court d’avoir causé des souffrances inutiles et un comportement menaçant.

Mattinson, une alcoolique avec 13 condamnations antérieures, y compris pour violence domestique, a déclaré qu’elle avait bu de la vodka avant d’essayer d’écraser le chaton à mort.

Elle est sortie libre après avoir été condamnée à une peine avec sursis et interdite de garder des animaux.

Des clichés pris à l’extérieur du terrain montrent la grand-mère éhontée souriante dans un sweat à capuche noir, un bas de survêtement et des baskets.

‘SADIQUE’

Le juge Nicholas Clarke a déclaré: « Dans mon rôle de juge, je dois malheureusement traiter de nombreux cas où des personnes sont cruelles ou négligentes envers un animal.

« Dans ce cas, comme le montre la vidéo, vous n’avez pas été cruel ni négligent envers un animal. Vous avez essayé de tuer le chat.

« La nature de l’attaque, telle que décrite dans la vidéo, était d’un crime des plus ignobles.

« C’est assez sadique de placer le chat dans la poubelle et de le cibler ensuite avec des coups aussi puissants.

Il a ajouté : « Peut-être que la chose la plus remarquable est qu’aucun autre dommage n’a été causé à cette pauvre créature.

« Cet animal en particulier s’en est tiré légèrement, bien qu’il ait été extraordinairement effrayé.

« Vous avez des condamnations antérieures pour agression, y compris des condamnations pour violence domestique contre votre ancien et actuel partenaire.

« Cependant, la plupart de ces délits sont liés à un excès d’alcool. »

GRAN MAL

Edmund Potts, poursuivant, a déclaré: « Son voisin était chez lui lorsqu’il a entendu un coup.

« Il est allé à la fenêtre et il a vu Mme Mattinson dans son jardin à l’arrière.

« Mme Mattinson ramassait une brique et la jetait dans la poubelle à roulettes. »

Lorsque le voisin l’a confrontée, Mattinson a menacé de jeter la brique à travers sa fenêtre.

L’avocat de Mattinson, Colin Buckle, l’a qualifiée de « quelqu’un qui a pris une décision horrible ».

Il a ajouté: « C’est tellement inhabituel, c’est unique et cela ne se reproduira plus. »

Le gran a été condamné à huit mois de prison, avec sursis pendant deux ans.

Elle a également été interdite de garder des animaux pendant une décennie et condamnée à effectuer 20 jours de réadaptation et 180 heures de travail non rémunéré.

Le chaton mène maintenant une vie plus heureuse avec ses nouveaux propriétaires.