Moment de choc, un propriétaire d’animal qui fait rage se dispute avec un KANGOUROU chamois « essayant de noyer son chien » et dit « Je vais te frapper la tête »

Un moment CHOQUANT d’un propriétaire d’animal enragé se battant avec un kangourou chamois est devenu viral après que la bête australienne a piégé son chien sous l’eau et a tenté de le noyer.

L’homme courageux qui a filmé toute cette épreuve effrayante a dit au kangourou : « Je vais te frapper la tête » alors qu’il tentait de sauver le pauvre chiot.

Un kangourou qui avait tenté de noyer un chien s’est retrouvé dans une bagarre avec le propriétaire de l’animal. Crédit : TikTok/@miduramartialarts1

L’animal chamois peut être vu dans le clip viral en train de frapper l’homme après qu’il ait remué ses pattes pour libérer le pauvre chiot. Crédit : TikTok/@miduramartialarts1

La vidéo, qui a été visionnée des millions de fois sur les réseaux sociaux, montre l’énorme animal debout avec un chien entre ses bras incroyablement longs juste au-dessus de l’eau trouble.

Alors qu’il s’approche, la personne qui filme finit par croiser les yeux du roi et lui dit : « Je vais te frapper la tête, putain.

« Lâchez mon chien. »

Avant de lui taper dans les pattes en lui faisant lâcher le chien.

Le plan pas si intelligent fait que le kangourou frappe l’homme, lui faisant laisser tomber son téléphone dans la rivière de l’arrière-pays.

Lorsque le téléphone revient au-dessus de l’eau, le kangourou menaçant n’a pas bougé et regarde toujours directement la caméra.

Pas assez content que son chien soit maintenant en sécurité sur terre, l’homme asperge le vicieux marsupial d’eau alors qu’il jette à nouveau ses bras en avant, révélant à nouveau ses griffes acérées.

La vidéo étonnante se termine avec l’homme riant intérieurement avec incrédulité alors qu’il recule.

Une vilaine coupure à la main est ensuite montrée dans le clip.

Les médias sociaux ont été divisés par cet acte de bravoure, beaucoup affirmant qu’ils se battraient n’importe quoi pour sauver leur chien.

D’autres étaient déconcertés par la raison pour laquelle vous combattiez un animal aussi effrayant et par ce qu’il faisait dans la rivière avec un chien en premier lieu.

Letty Angeles qui a commenté le clip a été abasourdie par tout cela.

Elle a dit : « Alors, le kangourou mange-t-il des chiens ou pourquoi essaie-t-il de l’étouffer ?

De nombreuses personnes ont également noté que ce genre de chose ne se produirait qu’en Australie, avec un dicton sur le clip TikTok : « C’est la merde la plus australienne dont j’ai jamais été témoin. »

Les gens ont également rapidement remarqué que les attaques de chiens étaient courantes aux Antilles, car les kangourous sont connus pour forcer tragiquement les petits animaux sous l’eau jusqu’à ce qu’ils se noient.

D’autres étaient fascinés par les énormes muscles de l’animal.

L’apparence musclée vient de leur régime herbivore et de leur mode de vie actif, ce qui signifie qu’ils mangent beaucoup de nourriture et ont donc toujours l’air volumineux.

Les humains et les kangourous sont ennemis depuis des années. L’année dernière, une bagarre sauvage a éclaté lorsqu’un kangourou voyou a attaqué un Australien, conduisant à une ruée frénétique de piétinements, d’uppercuts et de coups corporels.

La mêlée d’horreur a été filmée à Ballina, en Nouvelle-Galles du Sud, et montre l’homme terrifié s’éloignant de l’animal au début avant l’intense bagarre.

Et ce ne sont pas seulement les hommes qui sont pris au piège, car une femme de 69 ans du Queensland a été jetée au sol et piétinée par un kangourou alors qu’elle essayait de jouer une partie de golf.

Cela s’est produit sur le même parcours qui a été envahi par une foule de kangourous en octobre de l’année dernière, interrompant un couple essayant de prendre le départ.

La vidéo amusante montre environ 20 roos gonflables sautillant le long du fairway.

Les kangourous sont connus pour être généralement pacifiques, mais peuvent devenir extrêmement dangereux lorsqu’ils se sentent menacés, entraînant des conséquences dévastatrices.

Ces marsupiaux menaçants causeraient chaque année des milliers de blessures à travers l’Australie, même si cela ne se produit généralement que s’ils sentent un danger pour eux-mêmes ou pour leur progéniture.

Généralement peu connus pour être des tueurs, ces animaux ont cependant un sombre historique d’attaques mortelles, surtout lorsque c’est la saison des amours et que l’agressivité s’intensifie.

Peter Eades, 77 ans, a été découvert par un membre de sa famille après que l’éleveur d’alpagas ait été sauvagement attaqué par la bête qu’il gardait comme animal de compagnie, lors du premier décès lié à un kangourou depuis 1936.

Ils sont si dangereux qu’ils peuvent sauter à plus de 6 pieds dans les airs et se déplacer à 35 mph, et avoir un coup de grâce qui a été capturé par la caméra dans des images incroyables.