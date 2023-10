Moment de choc, un pirate de l’air d’un écolier pointe son arme sur un conducteur terrifié qui le tond en une fraction de seconde pour lui sauver la vie.

C’est le moment horrible où un jeune armé d’une arme à feu a été fauché alors qu’il sortait devant une voiture en mouvement.

Dans le but de se sauver, le conducteur terrifié est immédiatement passé à l’action, appuyant sur l’accélérateur et percutant l’enfant, l’envoyant voler dans les airs.

Un jeune homme armé est sorti devant la voiture de Mario

Mario accélère et le pirate de l’air en herbe se rend compte qu’il ne peut pas esquiver le véhicule

La voiture entre en contact et le pied du jeune peut être vu alors qu’il est envoyé voler

Directeur d’entreprise Mario Campbell, était en train de ralentir aux feux de circulation dans un township près du Cap lorsqu’un adolescent est sorti calmement sur la voie rapide.

Alors que l’attaquant levait son arme en la pointant directement sur le père de deux enfants horrifié, on pouvait entendre le moteur de la voiture rugir alors qu’il appuyait sur la pédale et pointait sa Toyota Agya directement sur lui.

La vidéo choquante de la dashcam montre le jeune criminel malchanceux se rendant compte trop tard que la situation s’était inversée et que c’était désormais lui qui était en danger – alors que 1,3 tonne de métal se précipitait vers lui.

L’aspirant pirate de l’air fait un saut périlleux par-dessus le côté gauche du capot et atterrit sur le dos sur la route de la commune de Khayelitsha, où environ 2,5 millions de personnes vivent dans la pauvreté dans des cabanes.

Mario n’est pas étranger à ces attaques car il a déjà été dans une situation similaire, mettant sa vie en danger.

Il a une vidéo antérieure le montrant s’éloignant à toute vitesse d’un homme à la hache sur le même tronçon de route, à quelques mètres seulement de l’endroit où il a été retenu sous la menace d’une arme cette fois-ci.

L’homme d’affaires a déclaré à ses amis sur Facebook : « D’abord un maniaque avec une hache qui essayait de se frayer un chemin dans ma voiture, puis un gamin qui aurait dû être à l’école me retenait avec une arme de poing !

« Ça y est, les gars, je prends désormais une voie différente pour mon travail – je veux juste aller travailler et rentrer chez ma famille en toute sécurité ».

Des milliers de personnes ont soutenu Mario sur les réseaux sociaux alors que sa vidéo est devenue virale, le félicitant d’avoir fait justice de ses propres mains et le saluant comme un « héros » pour avoir lutté contre les criminels.

Le leader communautaire Bongile Zanazo a déclaré que le pont Mew Way, où Mario a été ciblé, est un point chaud de détournement d’avions qui voit souvent des détournements de voitures sous la menace d’une arme ou d’un couteau.

Il a déclaré : « Nous sommes conscients des divers incidents criminels qui continuent de se produire là-bas et avons mis en place un plan d’action rigoureux pour les combattre, mais les détails de ce plan sont gardés top secrets.

« Nous implorons également la ville du Cap de déployer davantage de policiers dans la région pour empêcher que ces crimes ne soient commis ».

Les 28 premières secondes de séquences vidéo effrayantes montrent Mario conduisant nonchalamment sur l’autoroute derrière un break et un minibus-taxi.

Cependant, lorsqu’il ralentit pour permettre à une autre voiture de prendre la route, le tireur apparaît soudainement, saisissant l’occasion d’attaquer.

Le jeune attendait son heure et attendait le moment idéal pour son embuscade – car il a été vu assis au bord de la route sur une barrière de sécurité.

Il aurait choisi sa cible après avoir vu le logo de l’entreprise sur la voiture, car il soupçonnait qu’elle contenait des objets de valeur.

Mario a refusé de commenter par crainte de représailles après avoir blessé le tireur qui a réussi à s’échapper en boitant dans le labyrinthe de cabanes après avoir été touché, mais un ami proche a déclaré : « C’est un homme très courageux.

« Trois mois auparavant, presque au même endroit, un voleur armé d’une hache l’avait poursuivi, mais il s’est enfui et maintenant il a renversé un homme armé – c’est deux fois et on ne peut avoir de chance qu’un certain nombre de fois.

« Il emprunte désormais un autre itinéraire pour se rendre au travail et en revenir et est pleinement conscient de son environnement à chaque feu de circulation », a-t-elle déclaré.

Il est entendu que les voleurs qui menacent des dizaines de kilomètres de routes locales ciblent les voitures de société marquées car il est probable qu’elles transportent des ordinateurs portables et des équipements coûteux à bord.

Le poste de police local de Khayelitsha enregistre plus de détournements de voitures que tout autre poste de police en Afrique du Sud et chaque année, le pays subit plus de 22 000 incidents de ce type.

Juwa Dimande, bénévole de Local Crime Watch, a déclaré : « Si vous vous arrêtez à un feu rouge, comme le ferait bien sûr un citoyen respectueux de la loi, vous vous exposez à un risque d’attaque, voire de mort.

« Ils briseront votre fenêtre et si vous leur résistez, ils vous tireront dessus. Aussi simple que cela. À Khayelitsha, les feux de circulation ne font que changer de couleur : personne ne s’arrête. C’est trop dangereux.

« Même les ambulances qui interviennent en cas d’urgence pour sauver la vie des habitants du township sont attaquées, volées et détournées », a-t-il déclaré.

Le 30 juin, la vidéo de la dashcam de Mario, qui enregistre également à l’intérieur et à l’extérieur de la voiture, a montré deux hommes marchant à côté de sa voiture du côté passager alors qu’il s’arrêtait aux feux de circulation.

C’était à seulement 200 mètres du feu où l’écolier avait tenté de le détourner avec une arme à feu au début du mois.

Les images montrent deux pillards frappant à la vitre de son passager pour le distraire tandis qu’un troisième voleur armé d’une hache vicieuse la sort de sous sa veste et tente de briser sa vitre.

Heureusement, la lame rebondit sur la vitre de la Toyota Agya, permettant à Mario d’appuyer sur l’accélérateur et de se mettre en sécurité.

L’attaque de Mario sous la menace d’une arme est la deuxième tentative de vol récente dans laquelle un automobiliste a riposté après que la conductrice Sandy-Lee Ward a été filmée par CCTV en train de se faire voler son sac à main dans sa voiture.

Sandy-Lee, 45 ans, était assise dans sa Toyota Tazz à Durban, dans la province du KwaZulu-Natal, et était sur le point de déposer son ticket pour ouvrir la barrière d’un parking lorsque deux voleurs ont soudainement forcé la portière de sa voiture.

L’une a attrapé une chaîne en or autour de son cou et l’autre son sac à main, l’une a couru vers une voiture de fuite qui l’attendait et l’autre a traversé le parvis d’un garage voisin.

Furieuse, Sandy-Lee a appuyé sur l’accélérateur et est vue sur CCTV s’écraser à travers la barrière abaissée puis accélérer tout droit le voleur s’enfuyant avec son sac à main.

Une deuxième caméra de vidéosurveillance se lance à la poursuite alors qu’un véhicule de la police sud-africaine est garé et que le voleur le voit courir pour sauver sa vie tandis que Sandy-Lee fait courir sa Toyota juste derrière lui.

Elle le frappe violemment avec le capot de la voiture et il est propulsé à 25 pieds dans les airs et atterrit sur le dos, mais laisse tomber le sac à main contenant sa carte d’identité, son téléphone, ses clés de maison, son sac à main et ses cartes de crédit.

Sandy-Lee a déclaré : « Un pompiste a couru et a récupéré mon sac à main du voleur, puis a couru et me l’a rendu et a ri et a dit : « Bravo ma sœur, vous en avez un ! »

«Je suis parti et la voiture de police m’a poursuivi car elle pensait que j’étais un délit de fuite, mais lorsque je me suis arrêté et que je lui ai expliqué ce qui s’était passé, ils se sont retournés et sont allés arrêter le voleur blessé.

«Je viens de voir rouge quand il a volé mon sac à main et je ne me souviens pas avoir traversé le barrage et je ne me souviens pas avoir prévu de l’écraser, mais je sais que je l’ai frappé très fort et que je l’ai eu.

« Je suis heureuse de ne jamais l’avoir tué, mais je suis également très heureuse d’avoir récupéré mon sac à main volé », a-t-elle déclaré.

Comme Mario, Sandy-Lee, conductrice de la Toyota Tazz, est devenue l’héroïne des médias sociaux puisque sa vidéo est également devenue virale avec un certain nombre d’avocats proposant de la défendre gratuitement si la police l’inculpait.

Mais la police sud-africaine a confirmé qu’elle ne prendrait aucune autre mesure contre elle et qu’elle poursuivrait sa victime devant un tribunal pour vol aggravé – lorsqu’il serait suffisamment bien pour quitter l’hôpital !

L’Afrique du Sud est l’un des pays les plus dangereux au monde, avec quelque 76 meurtres par jour et plus de 120 viols signalés.

Mario a partagé des images d’une attaque précédente au cours de laquelle un homme a tenté de briser sa voiture avec une hache Crédit : Jamie Pyatt News Ltd