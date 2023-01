Moment de choc, un homme aux seins nus fou se bagarre avec un autre passager dans une « rangée flamboyante au-dessus du siège » avant d’être abordé en vol

Vous vous êtes chamaillé pour un siège avant ? Cet homme a battu un autre passager pour la position prisée d’un siège au premier rang dans un avion.

Une vidéo a fait le tour sur Twitter d’un homme aux seins nus se bagarrant avec un autre passager au sujet de ce qui semble être son attribution de siège.

Les scènes d’agression se sont déroulées dans un Boeing 777 Crédit : Jam Press Vid/TIM

Le garçon violent semblait déterminé à gagner le siège Crédit : Jam Press Vid/TIM

Les images montrent l’homme furieux tentant de tirer agressivement quelqu’un de son siège par son col.

Le combat s’intensifie alors que l’homme assis riposte en giflant plusieurs fois son agresseur.

D’autres passagers se précipitent alors pour éloigner le voyou torse nu alors qu’il frappe à plusieurs reprises l’homme assis au visage.

Selon des informations locales, il a eu lieu sur le transporteur national du Bangladesh – Biman Bangladesh Airlines.

La musique en arrière-plan suggère que l’avion n’avait pas encore décollé lorsque la vilaine altération physique a eu lieu.

On ne sait pas si l’homme torse nu a été arrêté plus tard ou la cause exacte de la dispute féroce.

La compagnie aérienne a été contactée pour un commentaire.

La vidéo attire rapidement l’attention en ligne avec une vague de commentaires.

L’un d’eux a plaisanté : “Il demande juste qu’on lui rende sa chemise.”

Un deuxième a plaisanté: “Alors, enlevez-lui sa chemise et sa dignité aussi?”

“Les videurs pourraient bientôt remplacer les hôtesses de l’air, si cette tendance se poursuit”, a commenté un autre.