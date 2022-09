Moment de choc Matt et Whitney de MAFS UK sont EXTRAITS du spectacle dans une confrontation fulgurante avec des experts

Les FANS de Married At First Sight devraient être sous le choc alors que Matt Murray et Whitney Hughes sont EXTRAITS de la série.

Le couple a été vu assis avec les experts pour une réunion tendue après que leur infidélité a été révélée à leurs partenaires.

L’épisode d’hier soir de MAFS UK s’est terminé par un cliffhanger alors que Matt, 32 ans, et Whitney, 31 ans, se sont assis avec le panel d’experts.

Mel Schilling a demandé au couple de parler des événements des dernières semaines – alors que Matt trompait sa nouvelle épouse Gemma, 30 ans.

Pendant ce temps, le mariage de Whitney avec Duka, 31 ans, a également échoué à la suite de la révélation de tricherie – alors que Whitney et Matt sautaient dans le lit.

Alors que le couple rencontrait les experts hier soir, ils ont demandé s’ils seraient autorisés à continuer en tant que nouveau couple.

Cependant, les fans seront sous le choc ce soir alors que le couple apprend qu’ils sont DUMPÉS de la série – après la désapprobation de leurs co-stars.

La demande de Matt n’a pas été bien accueillie par les autres couples survivants, qui l’ont critiqué pour avoir sapé l’expérience.

“À mon avis, si vous et Whitney restez, cela discrédite le processus”, a déclaré Jordan au couple, tandis que l’ancienne épouse de Matt, Gemma, a ajouté : “Si vous n’avez pas essayé votre mariage, pourquoi devriez-vous trouver quelqu’un de nouveau ?”

“C’est une situation vraiment complexe… C’est une situation que nous ne prenons pas du tout à la légère”, a déclaré l’expert Mel à la fin de l’émission hier soir.

Cela vient après que les fans de Married At First Sight soient devenus furieux la nuit dernière – et SLAMMED Whitney et Matt, les qualifiant de «faux».





L’épouse de Matt, Gemma, a été vue en larmes lors de la cérémonie d’engagement lorsque ses intentions ont été pleinement exposées, tandis que l’ex de Whitney, Duka, a donné un indice quant à son avenir dans la série.

De nombreux fans n’achètent pas complètement le partenariat de Whitney et Matt.

L’un d’eux s’est mis en colère sur Twitter : “S’ils autorisent Whitney et Matt à rester, c’est de la pure fausse télé et je vais faire rage, je veux dire, je sais que c’est mis en scène, mais.”

Un deuxième mot: “Matt apparaît comme arrogant, Whitney est tellement faux, ils sont parfaitement assortis l’un à l’autre, mais ils ne méritent en aucun cas d’être autorisés à revenir dans l’expérience.”

Un troisième a alors insisté : “Non – c’est faux – Whitney et Matt remportent l’Oscar de la meilleure connerie pour la caméra.”

L’épisode d’hier s’est terminé avec le casting qui s’est disputé pour savoir si les tricheurs devaient avoir une “seconde chance”.

Gemma et Duka ont sans surprise décidé de partir lors de l’avant-dernière cérémonie d’engagement après qu’il soit apparu que Matt et Whitney avaient partagé un lit ensemble.

L’expert en relations Mel Schilling a ensuite demandé aux couples de parler des événements des dernières semaines.