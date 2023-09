Moment de choc : les « sœurs ivres » font fondre à l’aéroport alors qu’elles pleurent et crient à l’aide… parce que leur vol est retardé

C’est le moment où deux « sœurs ivres » s’effondrent complètement dans un aéroport après le retard de leur vol.

Les deux femmes « erratiques » ont perdu leur sang-froid à l’intérieur du terminal de l’aéroport de Newark, dans le New Jersey.

La sœur brune a été filmée en train de crier et de hurler dans le terminal au début du mois

Les spectateurs ont été déconcertés par les scènes chaotiques du New Jersey

Des images prises par un autre passager montrent les sœurs ivres pleurant et criant alors qu’elles se retrouvaient dans une confrontation sauvage avec le personnel et la police d’Aer Lingus.

Au cours de cette étrange crise, l’une des femmes a prétendu être avocate et a averti les policiers qu’il y aurait des conséquences si elle était arrêtée.

La séquence montre la deuxième femme qui saute de haut en bas en criant : « Quelqu’un peut-il nous aider ? S’il vous plaît, quelqu’un m’aide. S’il vous plaît ! »

Le clip a été téléchargé sur TikTok ce week-end, où l’affiche indiquait que les femmes se comportaient « de manière erratique » vers 20 heures après avoir appris qu’elles ne pouvaient pas prendre leur vol pour Dublin.

Selon les archives d’Aer Lingus, le vol connaissait d’importants retards.

La vidéo, prise plus tôt dans le mois, commence avec une femme blonde à lunettes pleurant dans les bras de sa sœur brune que l’on peut entendre promettre qu’elles voyageront toujours en Irlande.

« Je ne vais pas vous décevoir. Nous allons à Dublin ! », a-t-elle déclaré.

La sœur brune s’approche alors de la porte d’embarquement et demande au personnel d’Aer Lingus de les laisser monter à bord tandis que la femme blonde, portant des leggings et un pull violet, semble s’être calmée.

Elle tend la main et couvre la bouche de sa sœur dans ce qui semble être une tentative pour l’empêcher de crier, mais la brune lui arrache la main et s’en va en trombe – continuant sa dispute.

On peut voir d’autres passagers regarder sous le choc alors que la femme brune continue de prononcer son discours hurlant tandis que sa sœur blonde fait les cent pas derrière elle.

Mais le clip choquant montre ensuite un policier et la femme brune s’attaquant alors qu’elle continue de crier.

Elle est poussée contre la balustrade avant de tomber au sol, toujours en criant et en essayant de se libérer de l’emprise du flic.

Sa sœur blonde semble également être retenue par un autre policier, mais ne lutte pas.

L’audio de la vidéo a été coupé à ce stade de la séquence, mais on peut soudainement voir la femme blonde crier devant la caméra alors que sa sœur est plaquée au sol en arrière-plan.

La femme qui a filmé les scènes chaotiques était en appel sur Facetime alors que la situation se déroulait et on pouvait la voir elle et son amie rire des événements bizarres.

Les images publiées en ligne ont accumulé 714,2 000 vues, plus de 33,8 000 likes et plus de 1,6 000 commentaires d’utilisateurs stupéfaits de TikTok.

Un téléspectateur a écrit : « Je ne comprendrai jamais qu’on se saoule autant avant un long vol. Je ne veux pas avoir la gueule de bois à l’atterrissage ».

Un deuxième a demandé : « Pourquoi ce genre de chose arrive-t-il si souvent ?!?!? »

Un porte-parole de l’Autorité portuaire de New York et du New Jersey a qualifié les femmes d’« ivres ».

« Les policiers ont tenté de désamorcer la situation, mais les femmes n’ont pas tenu compte de leurs instructions », ont déclaré les autorités au Daily Dot.

La sœur blonde a été arrêtée pour conduite désordonnée et résistance à l’arrestation tandis que l’autre a reçu une convocation pénale pour conduite désordonnée.

On ne sait pas s’ils ont réussi à faire le voyage en Irlande.

Le Sun Online a contacté Aer Lingus pour obtenir ses commentaires.

La sœur brune a finalement été maîtrisée par un policier