Moment de choc, les flics rient et plaisantent avec Brian Laundrie et lui disent « Je me sentais mal pour toi »

C’est le moment choquant où des flics de Moab ont été vus en train de rire et de partager une blague avec Gabby Petitole fiancé de Brian Laundrie dans une nouvelle séquence de caméras corporelles.

Jeudi soir, la séquence a été publiée sur Twitter et a révélé davantage la dispute du couple du 12 août qui a vu Petito interrogé par des flics pour violences conjugales à Utah du point de vue d’un autre policier.

Des flics de Moab ont été vus en train de rire et de partager une blague avec le fiancé de Gabby Petito Crédit : Service de police de Moab

D’autres images de l’arrêt de la circulation de Petito et Brian Laundrie le 12 août ont été révélées Crédit : Service de police de Moab

Police ont été invités à répondre à une situation impliquant Laverie et Petito par un homme qui a appelé le 911 pour signaler qu’il avait vu un homme « frapper et gifler » une fille avant de monter dans une camionnette et de s’éloigner.

Le journaliste de News Nation Now, Brian Entin, a partagé le clip en sept parties et dans le seconde vidéo, Buanderie, 23 ans, a pu être vu en train de plaisanter avec celui qui les a arrêtés.

« Tu veux venir te tenir à l’ombre ? a déclaré l’officier, qui portait la caméra corporelle en question, à Laundrie, qui était assise sur le trottoir. « Il fait vraiment chaud – je connais la lutte [as a bald man]. »

Laundrie peut être vu en train de rire alors qu’il se lève et se dirige vers l’ombre de leur camionnette.

« Tu parlais à ces officiers et je ne veux pas intervenir, je me sentais mal pour toi [sic] », peut-on l’entendre dire alors que le partenaire maintenant disparu de Petito souriait et riait.

« Ça avait probablement l’air bizarre que je me penchais mais [inaudible] sombrero », a déclaré Laundrie à la police alors qu’il continuait de rire.

« Ce monsieur a remarqué que vous avez des marques sur votre cou et elle en a aussi sur elle », lui a dit le flic, avant que Laundrie ne fasse sa déposition à deux autres policiers.

Le flic qui lui a demandé de se tenir à l’ombre a ensuite regardé à l’intérieur de la fenêtre de la camionnette pendant que les autres continuaient de l’écouter.

Bien que la police ait conclu que Petito était le « principal agresseur », deux témoins avaient alerté les flics, l’un décrivant leur interaction violente comme « des enfants qui se battent ».

Mais dans la deuxième vidéo, Petito – décrite comme une « fille douce » qui est « 105 livres trempées, 22 et pleine d’anxiété » – montre la police des égratignures sur son visage.

« Est-ce qu’il t’a frappé ? Je veux dire, ce n’est pas grave si vous dites que vous l’avez frappé. Je comprends s’il vous a frappé, mais nous voulons savoir la vérité s’il vous a réellement frappé », lui a demandé le flic.

« Je, je suppose, ouais, mais je l’ai frappé en premier… » répond Petito avant que l’officier ne la pousse pour plus de détails. « Il a aimé me saisir le visage, comme, je suppose. Il n’aimait pas me frapper au visage. Il n’aimait pas me frapper au visage.

« Eh bien, il m’a attrapé, genre, avec son ongle, et je suppose que c’est pour ça que ça fait mal. J’ai définitivement une coupure. Comme, je peux le sentir. »

Les images de la caméra corporelle ont été capturées 13 jours avant que Petito ne soit vu pour la dernière fois vivant après avoir voyagé à travers le pays avec Buanderie dans leur camping-car depuis le 2 juillet.

Elle était connue pour la dernière fois pour avoir visité le parc national de Grand Teton dans le Wyoming le 25 août et a été officiellement portée disparue par sa mère le 11 septembre alors que son père a lancé des appels publics à l’information.

C’était des semaines après que Nicole Schmidt eut parlé pour la dernière fois à sa fille au téléphone et dix jours après que Laundrie soit rentrée chez elle en Floride dans la camionnette de Petito sans elle. Il a disparu de la maison de ses parents le 14 septembre.

AUCUNE ARRESTATION

Ni Petito ni Laundrie n’ont été arrêtés ou cités pendant l’arrêt : au lieu de cela, ils ont été séparés avec Laundrie réservant un hôtel pendant que sa petite amie affolée restait dans la camionnette.

La loi de l’Utah exige que les agents procèdent à une arrestation lors d’un appel pour violence domestique s’il y a le moindre signe de mal et qu’une enquête est en cours – mais le chef de la police de Moab, Bret Edge, a pris un congé pendant cette période.

Le bureau du shérif du Grand County a examiné l’appel de répartition jeudi. Ils ont conclu que l’incident avait été traité correctement et que les informations avaient été correctement transmises.

Depuis que les images plus anciennes de la situation ont été publiées, les critiques sur les réseaux sociaux ont reproché aux « flics complices » de ne pas avoir protégé adéquatement Gabby – et certains ont même appelé à leur licenciement.

VIDÉO DÉCROCHANT

Le mois dernier, images de la caméra du corps déchirant a été publié par le PD de Moab la semaine dernière, montrant des agents tirant le couple dans leur fourgonnette Ford Transit blanche 2012.

Les larmes coulant sur son visage, Petito a dit à l’officier : « Nous venons de nous battre ce matin. Quelques problèmes personnels. »

Petito était visiblement affligé alors qu’elle expliquait à l’officier de quoi ils se disputaient, tandis que Laundrie a été vue en train de plaisanter et de rire avec les flics.

« Nous nous sommes battus toute la matinée et il ne m’avait jamais laissé monter dans la voiture avant », a-t-elle déclaré, disant aux flics que Laundrie « me stresse vraiment » et que cela avait été une « matin difficile ».

Petito a admis avoir frappé Laundrie, qui a dit aux policiers avec un sourire qu’il avait poussé Gabby plusieurs fois dans le but de la repousser.

« TRAGÉDIE DÉCROCHANTE »

Dans un communiqué annonçant jeudi son enquête sur la conduite des officiers, la ville de Moab a qualifié la mort de Gabby de « tragédie déchirante » et a adressé ses condoléances à la famille Petito.

La publication des images de la caméra corporelle, a déclaré la ville, a « naturellement conduit à des questions de la part des médias et du public au sujet de l’appel ».

« Le service de police de la ville de Moab a des normes claires pour la conduite des agents lors d’un éventuel conflit domestique et nos agents sont formés pour suivre ces normes et ce protocole. »

« Pour le moment, la ville de Moab n’est au courant d’aucune violation de la politique du service de police au cours de cet incident. Cependant, la ville mènera une enquête formelle et, sur la base des résultats, prendra les prochaines mesures qui pourraient être appropriées. »

SONDE FORMELLE

La déclaration a poursuivi que les individus « peuvent voir la même situation de manières très différentes, et nous reconnaissons comment le décès de Mme Petito plus de deux semaines plus tard dans le Wyoming pourrait conduire à des spéculations, avec le recul, sur les mesures prises [in Moab]. »

« Le but de l’enquête officielle de la Ville est de rassembler les faits et les preuves sous-jacents nécessaires pour procéder à une évaluation approfondie et éclairée de telles actions. »

Le chef de la police de la ville de Moab, Bret Edge, a également fait une brève déclaration au Sun le mois dernier.

« Une partie extérieure a déposé une demande auprès du service de police de la ville de Moab demandant une enquête formelle sur l’incident du 12 août à Moab impliquant Gabrielle Petito et Brian Laundrie.

À l’heure actuelle, la ville de Moab n’a connaissance d’aucune violation de la politique du service de police lors de cet incident. PD de Moab

« Nous prenons toutes les plaintes au sérieux et nous nous engageons à répondre pleinement à ces préoccupations.

« Conformément à la politique du service de police, nous mènerons une enquête. Le service de police identifiera un organisme d’application de la loi non affilié pour mener l’enquête formelle en notre nom.

« Nous attendons avec impatience l’enquête. Si l’enquête identifie des domaines à améliorer, nous prendrons ces informations à cœur, en tirerons des leçons et apporterons des modifications si nécessaire pour garantir que nous fournissons la meilleure réponse et le meilleur service à notre communauté. »

Le Sun a de nouveau contacté Moab PD pour commentaires le vendredi 1er octobre et n’a reçu aucune réponse au moment de la publication.

La laverie est toujours introuvable.

Petito a été portée disparue le 11 septembre et son corps a été retrouvé quelques jours plus tard Crédit : Instagram

Son petit ami a disparu de la maison de ses parents le 19 septembre après leur avoir dit qu’il était parti en randonnée Crédits : gabspetito/Instagram

La petite amie de Laudnrie a été considérée comme le «principal agresseur» par la police et les gardes du parc malgré l’avoir prétendument griffée Crédit : Service de police de Moab