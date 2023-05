Moment de choc Le fils nouveau-né d’Amy Childs de Towie est hospitalisé dans une épreuve terrifiante après une naissance traumatisante

Le fils de la star de TOWIE, Amy Childs, a été hospitalisé avec du liquide dans les poumons après sa naissance.

La personnalité de réalité de 32 ans a donné naissance aux jumeaux Billy et Milly par césarienne d’urgence le mois dernier.

Le drame de la naissance d’Amy Childs est révélé dans sa nouvelle émission ITVBe[/caption] ITVBE

Son fils Billy a été emmené à l’unité néonatale après sa naissance[/caption] ITVBE

Milly et Billy apparaissent aux côtés de leur célèbre maman dans Twin Life[/caption]

La tournure choquante des événements est révélée dans la nouvelle émission télévisée de la star, Twin Life, qui commence mardi.

Les caméras montrent Amy face à une naissance traumatisante qui l’amène à subir une césarienne d’urgence.

Mais il y a eu plus de drame après la naissance, avec Billy emmené à l’unité néonatale pendant deux jours, avant d’être autorisé à rentrer chez lui.

Amy, qui s’est récemment fiancée à son petit ami, également appelé Billy Delbosq, a expliqué: « J’ai eu une césarienne d’urgence – j’avais prévu d’aller tout naturellement.

« Bill filme des caméras de journal sur l’émission afin que vous puissiez tout voir sur Twin Life. »

La série est divisée en deux parties, le premier épisode montrant la famille se préparant pour les jumeaux et le second montrant les premiers jours après la naissance.

Les nouveaux arrivants sont les cinquième et sixième enfants d’Amy et son premier avec Billy, qu’elle a rencontré et est tombé amoureux pendant le confinement.

Elle a déjà une fille Polly, cinq ans, avec son ex Bradley Wright et un fils Ritchie, quatre ans, avec son ex homme d’affaires, qui s’appelle aussi Ritchie.

Amy avait précédemment déclaré au Sun qu’elle avait pris un peu de persuasion pour avoir plus d’enfants, en disant: « Bill n’a pas d’enfants, il a 40 ans cette année.

« Il a toujours voulu être papa, mais évidemment, il n’a jamais rencontré la bonne personne. »

Billy, 40 ans, a utilisé les nouveau-nés Billy et Amelia dans sa demande en mariage, les habillant de costumes assortis qui disaient : « Maman veux-tu épouser mon papa ?

Amy, la favorite de la télé-réalité, a écrit: « J’ai dit OUI… Future Mme Amy Delbosq. »

Dans la série, Amy déclare : « Je suis très excitée de faire participer les téléspectateurs à ce voyage fou avec des jumeaux, alors que je deviens maman de quatre enfants de moins de cinq ans !

« Bill et moi anticipons avec impatience de partager chaque instant, de la phase de nidification animée, de la naissance par césarienne d’urgence, à la réalité brute des jours suivant l’arrivée des jumeaux, et enfin une proposition très excitante !

« Nous sommes ravis que les caméras accompagnent le trajet pour capturer tous ces moments spéciaux. »

amychilds1990/Instagram

Amy et fiancé Billy avec leurs jumeaux à l’hôpital plus tôt cette année[/caption]