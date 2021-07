Moment de choc, l’agresseur ‘TOMBE sur la tête de la victime, 68 ans, et la vole alors qu’il gisait inconscient’

LE moment choquant où un agresseur a semblé piétiner la tête d’une victime de 68 ans avant de le voler alors qu’il gisait inconscient a été filmé.

Le NYPD a publié des images de l’attaque brutale de samedi matin à Brooklyn et a demandé l’aide du public pour identifier le suspect.

Le suspect a été vu en train de battre l’homme en plein jour Crédit : Twitter/NYPD

Le suspect a volé l’homme après l’avoir assommé Crédit : Twitter/NYPD

Le clip montre le voleur s’approcher de la victime et commencer à le frapper à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il tombe au sol.

Le suspect semble alors donner un coup de pied à l’homme à la tête alors qu’il gisait sur le trottoir.

La victime est vue inconsciente dans les images alors que le suspect commence à fouiller ses poches.

Le suspect fait ensuite rouler l’homme inconscient pour lui ramasser les poches arrière.

La police a déclaré que l’attaque s’était produite à 9 h 05 près de l’avenue Pitkin et de la rue Barbey.

La victime a subi une fracture du poignet et du nez, ont indiqué les policiers.

Le suspect, qui portait un sweat-shirt gris, un pantalon de survêtement et un masque jetable, a décollé avec le téléphone portable de la victime et un collier en argent, selon le New York Post.

Une récompense de 3 500 $ est offerte pour toute information sur le suspect.

Certains de ceux qui ont commenté la vidéo du NYPD ont rapidement blâmé les dirigeants de la ville pour une augmentation de la criminalité à New York, y compris un syndicat de police.

« Ce sont des rues de New York! » l’Association de dotation des détectives a tweeté.

« Ce qui était autrefois la grande ville la plus sûre est renvoyé à l’époque de la criminalité élevée en raison de l’échec de lois qui n’autorisent aucune conséquence et enhardissent les criminels.

« Les politiciens d’Albany et de l’hôtel de ville doivent agir maintenant pour corriger leurs erreurs et assurer la sécurité des New-Yorkais. »