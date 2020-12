Cinq enfants, dont un bébé sans chaussettes ni chaussures, faisaient partie des migrants qui ont débarqué sur la côte du Kent lundi matin à 1 ° C.

Une famille de quatre personnes était parmi les arrivées à Douvres ce matin dans des conditions quasi glaciales après avoir effectué le périlleux voyage à travers la Manche.

Cela vient malgré un accord récent de 28 millions de livres sterling entre le Royaume-Uni et la France pour doubler les patrouilles de police sur les plages françaises.

On pense que plusieurs dizaines de personnes se sont rendues avec succès en Grande-Bretagne lundi.

La dernière traversée intervient après qu’il a été révélé que plus de 8 500 migrants auraient pu entrer dans le pays cette année – contre 1 850 l’an dernier.

Les jeunes étaient enveloppés dans des couvertures chaudes lors de leur débarquement à Douvres ce matin

Un bébé est transmis aux responsables des forces frontalières alors que les migrants sont arrivés à Douvres ce matin

Une jeune famille parmi un groupe de personnes considérées comme des migrants est amenée à Douvres, Kent

Cinq enfants ont été vus en train d’être amenés dans le port de Douvres à bord d’une seule côte de la Force frontalière, ainsi qu’un certain nombre d’adultes.

Ils auraient été récupérés dans la Manche par le coupeur de la Border Force Vigilant après leur départ de France.

Les jeunes, certains trop jeunes pour marcher, souffraient visiblement des températures de 1 ° C au port de Kent et étaient enveloppés dans des couvertures et des gilets de sauvetage.

Parmi eux se trouvait un bébé qui n’avait ni chaussures ni chaussettes, transporté à terre dans les bras d’une femme.

Sur la photo, un groupe de jeunes est pris en charge par des responsables des forces frontalières ce matin

Malgré les vœux constants du ministre de l’Intérieur Priti Patel de rendre la route « non viable », un nombre sans précédent a traversé la Manche à bord de petits bateaux en 2020.

Le mois dernier, Mme Patel a salué un nouvel accord avec son homologue français visant à réduire le nombre de migrants arrivant au Royaume-Uni par de petits bateaux.

Mais l’accord de 28 millions de livres sterling n’a pas empêché les gens de se rendre sur les côtes britanniques, comme semblent le montrer les arrivées de lundi.

Les autorités françaises refusent d’intercepter les bateaux de migrants en direction de la Grande-Bretagne une fois qu’ils sont dans la Manche, malgré l’accord.

Chris Philp a admis que l’accord n’affecterait pas les migrants qui parviennent à mettre à l’eau leurs navires souvent délabrés en raison de la «posture opérationnelle» française.

Le ministre de l’Intérieur Priti Patel a signé samedi un accord avec le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin pour doubler le nombre d’officiers patrouillant sur les plages de la côte de la Manche.

Ils se sont engagés à rendre la route «totalement non viable» pour les gangs de passeurs.

Un enfant est vu en train de marcher avec des adultes après avoir été pris en charge par des responsables des forces frontalières à Douvres ce matin

Mais face à la commission des affaires intérieures, le ministre de la Conformité de l’Immigration, M. Philp, a admis qu’une fois que les migrants étaient sur l’eau, ils ne pouvaient pas actuellement être arrêtés en direction de la Grande-Bretagne.

Le député conservateur Tim Loughton a demandé: « N’est-il pas vrai qu’aucun accord n’a encore été conclu avec le gouvernement français sur le fait que le gouvernement français retourne de manière proactive les bateaux, les intercepte, une fois qu’ils sont mis à l’eau, et sans cela, nous continuerons pour voir un flot de personnes tenter leur chance aux mains de passeurs traversant la Manche à bord de ces petits bateaux, quel qu’en soit le nombre?

M. Philp a répondu: «C’est actuellement exact. La posture opérationnelle française sur l’eau est de ne pas intercepter de force les bateaux de migrants.

«Ils les sauveront s’ils commencent à couler et si les migrants demandent de l’aide. Mais actuellement, ils n’interceptent pas de force les bateaux de migrants dans les eaux françaises.

M. Loughton a déclaré que les interceptions étaient légales en vertu du droit international, demandant pourquoi le Royaume-Uni n’avait pas intenté de poursuites judiciaires.

M. Phil a répondu: « Certaines juridictions autoriseraient certainement l’interception parce qu’une activité illégale ou une activité illégale potentielle a également lieu. À notre avis, il existe une base légale pour ce type d’activité ».

Il a ajouté que les Français s’étaient «énormément intensifiés ces derniers mois» avec des activités sur terre, avec 90% des passages interceptés la semaine dernière.

30 autres migrants ont été empêchés de passer par les autorités françaises le 10 novembre, jour le plus chargé depuis le 17 octobre, selon le ministère de l’Intérieur.

Il a fallu 487 personnes pour traverser la Manche en novembre, dépassant déjà les 463 qui l’ont traversée en octobre.

Les agents de l’immigration ont détenu 80 migrants dans six incidents un jour de novembre, les Français en empêchant 50 autres de faire le voyage perfide.

Il y avait eu une accalmie dans les traversées avant cela depuis le 23 octobre en raison de vents forts et de fortes pluies rendant les conditions déjà dangereuses en mer encore plus mortelles.

Le commandant de la menace clandestine de la Manche, Dan O’Mahoney, a déclaré à la suite des passages de novembre: « Les criminels qui facilitent ces traversées enfreignent nos lois et nous les poursuivons sans relâche.

Les forces frontalières ont intercepté 159 migrants dans six bateaux en une journée de novembre. Sur la photo, les migrants secourus débarquent à Douvres

« Nous travaillons aux côtés de la France pour augmenter les patrouilles sur les plages et renforcer la surveillance pour arrêter les passages à la source, briser les gangs impitoyables qui facilitent cette activité et enfermer les passeurs responsables.

« Nous renvoyons des migrants qui n’ont pas le droit de rester au Royaume-Uni dans des pays sûrs avec des vols chaque semaine et ferons tout notre possible pour rendre cette route non viable. »

Le ministre de la Conformité en matière d’immigration et des tribunaux, Chris Philp, a ajouté: « Ces passages sont facilités par des criminels impitoyables qui enfreignent nos lois en faisant passer illégalement des personnes à travers la Manche.

«La France est un pays sûr où ils devraient demander l’asile. Nous poursuivons sans relâche ces délinquants dangereux qui mettent des vies en danger.

«Au cours des deux dernières semaines seulement, cinq passeurs ont été emprisonnés, avec plus d’enquêtes en cours et d’autres arrestations prévues.

La force frontalière britannique prévoit de lancer une flotte de jet-skis à grande vitesse pour patrouiller dans la Manche dans sa lutte pour dissuader les gangs de bateaux de migrants.

Le Home Office veut acheter quatre navires Sea Doo GTX 170, chacun coûtant jusqu’à 20 000 £ et capable d’atteindre 55 mph.

La force frontalière britannique prévoit de lancer une flotte de jet-skis à grande vitesse pour patrouiller dans la Manche dans sa lutte pour dissuader les gangs de bateaux de migrants

Border Force veut les jet-skis parce que ses bateaux pneumatiques à coque rigide sont considérés comme présentant un risque en « engagement rapproché » car ils peuvent « monter sur un petit crasseux et risquer de blesser ceux à l’intérieur » [File photo]

Un nombre record de migrants ont risqué leur vie pour effectuer la traversée cette année, avec plus de 8 500 personnes qui auraient atteint la Grande-Bretagne – contre 1 850 l’an dernier.

En octobre, cinq membres d’une famille kurdo-iranienne se sont noyés après que leur bateau semi-rigide surpeuplé a coulé par mauvais temps.

Border Force veut les jet-skis parce que ses bateaux pneumatiques à coque rigide sont considérés comme présentant un risque en « engagement rapproché » car ils peuvent « monter sur un petit crasseux et risquer de blesser ceux à l’intérieur ».

Un contrat d’appel d’offres, publié par le ministère de l’Intérieur la semaine dernière, stipule que les jet-skis doivent avoir des «points de levage» pour aider les migrants à sortir des dériveurs.

Le Sea Doo GTX Fish Pro 170 est normalement vendu pour la pêche au gros. Après des essais avec deux jet-skis Sea Doo, Border Force veut maintenant en ajouter quatre à ses cinq patrouilleurs et six véhicules de patrouille côtière.