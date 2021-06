C’est le moment où Chris Eubank a été surpris en train de dire « Je suis un officier » avant de sauter un feu rouge alors qu’il était surpris en train d’utiliser son téléphone portable au volant.

L’ancien champion de boxe conduisait sa Rolls-Royce décapotable de 370 000 £ à Hyde Park lorsqu’il a été filmé sur son téléphone.

Chris Eubank a été surpris en train de dire « Je suis un officier » avant de sauter un feu rouge en septembre de l’année dernière Crédit : CyclingMikey/youtube

L’ancien champion de boxe a ensuite traversé un feu rouge – et a reçu une amende pour sa conduite Crédit : CyclingMikey/youtube

Et le justicier cycliste qui l’a attrapé, Mike van Erp, était le même homme qui avait déjà surpris le réalisateur Guy Ritchie en train de texter en conduisant en 2019.

Il a approché l’ancien champion WBO des poids moyens et super-moyens sur son vélo – mais n’a pas reconnu le combattant légendaire alors qu’il l’enregistrait à partir d’une caméra montée sur casque.

L’activiste a déclaré au boxeur le 2 septembre de l’année dernière: « belle voiture, mon pote » avant de souligner que son téléphone était dans sa main alors qu’il était au volant.

Il dit ensuite dans le clip, obtenu par l’Evening Standard : « J’étais la personne qui a eu Guy Ritchie. Je ne savais pas qui il était.

« Êtes-vous célèbre ? Je ne saurais pas non plus qui vous étiez.

Et pendant que le couple parlait, Eubank a affirmé qu’il était un officier de police.

Pointant du doigt son système Bluetooth dans sa voiture, Eubank lui dit alors : « Va-t-en, va-t-en, je suis officier.

Lorsqu’on lui demande s’il parle d’un policier, le boxeur répond : « Ouais, c’est parti, c’est parti. »

Il a dit à l’activiste qu’il était officier – avant de s’éloigner Crédit : CyclingMikey/youtube

Le champion de boxe a été pris avec son téléphone à la main Crédit : CyclingMikey/youtube

Il démarre ensuite – en passant un feu rouge – « parce qu’il est distrait au téléphone », explique M. van Erp.

Eubank aurait déclaré au tribunal qu’il l’avait fait « involontairement » pour s’éloigner d’un homme « qui admet être un harceleur ».

Il s’est vu infliger trois points de pénalité et condamné à payer 280 £ de frais devant le tribunal de première instance de Bromley après avoir reconnu ne pas avoir respecté l’indication donnée par un panneau de signalisation.

L’année dernière, Guy Richie s’est vu interdire de conduire pendant six mois après avoir été surpris en train de texter au volant par le cycliste.

M. van Erp a envoyé la vidéo à la police du Met, écrivant dans un communiqué: « J’ai repéré ce chauffeur en train d’envoyer des SMS sur son téléphone.

« JE SUIS UN OFFICIER »

« Je me suis arrêté et en attendant que la circulation se termine, j’ai pu clairement voir le conducteur taper sur son téléphone.

« Je suis ensuite passé du côté du conducteur où j’ai vu son iPhone s’allumer avec les bulles de message bleues et grises classiques d’Apple iMessage, avec du texte et un message en cours de saisie mais non envoyé. »

Dans la vidéo, on peut voir Ritchie attendre dans la circulation à travers le parc avant que M. van Erp ne s’approche de lui.

Ritchie baisse sa vitre et dit « bonjour mon ami », auquel le cycliste répond : « Je ne pense pas que tu devrais utiliser tes SMS pendant que tu conduis. Je t’ai vu le faire là-bas aussi. »

Ritchie s’éloigne alors que la file d’attente avance avant que le cycliste essaie à nouveau de lui parler.

M. van Erp a déclaré qu’il ne savait pas que le chauffeur était Ritchie.

« Les conducteurs ne devraient pas faire cela et les gens comme moi ont un effet dissuasif », a-t-il déclaré.

Le réalisateur de Snatch a avoué aux flics qu’il était le chauffeur qui a été filmé.

Mike van Erp a repéré Ritchie et Eubank sur leur téléphone

Il a approché l’ancien champion WBO des poids moyens et super-moyens sur son vélo – mais n’a pas reconnu le combattant légendaire alors qu’il l’enregistrait à partir d’une caméra montée sur casque