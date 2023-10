Moment choquant : une voiture est engloutie par les flammes en quelques secondes alors que les parents retirent leur enfant d’un an de l’incendie

Des images CHOQUANTES montrent le moment où une voiture a été ravagée par les flammes « en quelques secondes » alors que les parents se battaient pour sortir leur enfant d’un an de l’incendie.

Sam Mannings, 32 ans, reconduisait sa fiancée Sammy et leur fille de 19 mois chez eux après une journée de shopping lorsqu’il a remarqué de la fumée s’échappant du tableau de bord.

Une voiture a pris feu avec une jeune famille à l’intérieur et a été engloutie par les flammes en quelques secondes Crédit : BNPS

Sam Mannings, 32 ans, conduisait sa fiancée Sammy et leur fille de 19 mois lorsque l’incendie s’est produit. Crédit : BNPS

Leur voiture est restée une coque carbonisée Crédit : BNPS

Le père s’était arrêté aux feux tricolores, alors ils sont immédiatement sortis du véhicule.

En un instant, la Volvo V50 a pris feu dans une rue animée de Poole, dans le Dorset.

Un résident s’est occupé de la fiancée et de la fille de Sam tandis que lui et quelques passants tentaient d’éteindre la voiture en feu avec un extincteur.

Mais ils n’ont rien pu faire puisque le véhicule a été complètement détruit lors de l’incident d’hier à 17 heures.

Les photos montraient que le moteur avait laissé une enveloppe carbonisée après le dangereux incendie.

Sam pense que l’incendie a été causé par un défaut électrique, mais cela n’a pas encore été confirmé.

Il a déclaré que le véhicule immatriculé en 2009 avait passé son contrôle technique le mois dernier et que ce qui s’était passé était donc un « choc ».

Sam, physiothérapeute, a déclaré : « Nous nous sommes arrêtés à des feux de circulation temporaires et la climatisation ne répondait pas, alors j’ai allumé et éteint le moteur.

« C’est à ce moment-là que j’ai remarqué de la fumée qui sortait du tableau de bord, alors mon partenaire a fait sortir notre fille de la voiture.

« En quelques secondes, la voiture a pris feu.

« Une charmante dame a emmené ma fiancée et ma fille chez elle pour des raisons de sécurité. »

Sam a raconté à quel point il était incroyablement reconnaissant envers les autres étrangers pour leur aide.

Il poursuit : « Quelques passants nous ont aidés et nous avons essayé de débrancher la batterie sous le capot.

« Nous avons alors tenté d’éteindre l’incendie avec un extincteur mais c’était trop tard.

« J’ai l’impression que je dois des bières à ces gars-là pour les remercier.

« Je suis juste soulagé que cela se soit produit là où cela s’est produit et non sur une autoroute et que nous avons tous pu sortir de la voiture en toute sécurité.

« C’est la chose la plus importante. »